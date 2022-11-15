Пермячка отработала 1,5 месяца в бане за вождение без прав

Женщина добросовестно отработала 100 часов в бане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Красновишерска (Пермский край) отработала 100 часов в бане в качестве наказания за езду без прав. Женщину лишили прав за пьяную езду, однако она все равно продолжила ездить за рулем своего авто, сообщается на сайте службы судебных приставов по Пермскому краю.

«Не желая наступления негативных правовых последствий, женщина отработала в городской бане полтора месяца. Все это время она добросовестно выполняла обязанности разнорабочей и не допускала нарушения режима», — говорится на сайте. Исполнительное производство было фактически выполнено.

Местная жительница была лишена права водить машину на год и восемь месяцев после того, как была поймана за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Женщина отказалась проходить медосвидетельствование, за что ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако пермячка все равно продолжила ездить за рулем, за что и получила наказание в виде общественных работ.