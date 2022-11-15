Глава Перми отменил прямой эфир с жителями

Прямой эфир перенесен на неопределенный срок
Глава города Перми Алексей Демкин отменил прямой эфир с жителями в соцсетях, который должен был состояться 17 ноября. От этом мэр сообщил в своем telegram-канале.
«Друзья, к сожалению, в связи с изменением рабочего графика прямой эфир на моей странице в ВК переносится. О новой дате сообщу дополнительно», — сказано в посте. При этом Демкин обещал дать ответы на все вопросы, поступившие от пермяков в комментариях на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что прямой эфир в соцсетях проводил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Главной темой стала мобилизация.
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