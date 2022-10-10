Дмитрий Махонин ответит на вопросы о мобилизации во время прямого эфира

11 октября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин проведет прямой эфир на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 19 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» проведет прямой эфир. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. По данным источника URA.RU в администрации губернатора, во время общения с жителями Махонин, в том числе, коснется вопросов, связанных с частичной мобилизацией. «19 октября — новая дата прямого эфира. Жду ваши вопросы, обсудим и темы, которые вы упоминали под прошлым анонсом. Начнем в 19:00», — сообщается на странице Махонина в соцсети. URA.RU рассказывало, что эфир, запланированный Махониным на 26 сентября, был перенесен на неопределенный срок. Губернатор Прикамья пообещал, что на все вопросы, которые задали ему жители, обязательно будут направлены ответы. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов. Из Пермского края в учебные центры, расположенные в Елани и Тюмени, отправились несколько эшелонов с мобилизованными.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 19 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» проведет прямой эфир. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. По данным источника URA.RU в администрации губернатора, во время общения с жителями Махонин, в том числе, коснется вопросов, связанных с частичной мобилизацией. «19 октября — новая дата прямого эфира. Жду ваши вопросы, обсудим и темы, которые вы упоминали под прошлым анонсом. Начнем в 19:00», — сообщается на странице Махонина в соцсети. URA.RU рассказывало, что эфир, запланированный Махониным на 26 сентября, был перенесен на неопределенный срок. Губернатор Прикамья пообещал, что на все вопросы, которые задали ему жители, обязательно будут направлены ответы. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов. Из Пермского края в учебные центры, расположенные в Елани и Тюмени, отправились несколько эшелонов с мобилизованными.