Беспилотник ударил по нефтебазе в Орловской области

16 ноября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

В результате удара беспилотника никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Стальной конь Орловской области беспилотник подорвал нефтебазу. Об этом рассказал губернатор области Андрей Клычков. «Сегодня около четырех утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь», — написал Клычков в своем telegram-канале. Там уже работают оперативные службы. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

В селе Стальной конь Орловской области беспилотник подорвал нефтебазу. Об этом рассказал губернатор области Андрей Клычков. «Сегодня около четырех утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь», — написал Клычков в своем telegram-канале. Там уже работают оперативные службы. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.