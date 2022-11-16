Беспилотник ударил по нефтебазе в Орловской области

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
В результате удара беспилотника никто не пострадал Фото:

В селе Стальной конь Орловской области беспилотник подорвал нефтебазу. Об этом рассказал губернатор области Андрей Клычков.

«Сегодня около четырех утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь», — написал Клычков в своем telegram-канале. Там уже работают оперативные службы. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

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В селе Стальной конь Орловской области беспилотник подорвал нефтебазу. Об этом рассказал губернатор области Андрей Клычков. «Сегодня около четырех утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь», — написал Клычков в своем telegram-канале. Там уже работают оперативные службы. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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