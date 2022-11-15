15 ноября 2022
14 ноября 2022

В ХМАО скончался начальник окружного Росреестра

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, скорбь, похороны, утрата, белые перчатки, память
Дату прощания с руководителем управления Росреестра по ХМАО Владимиром Хапаевым озвучат позже Фото:

Руководитель управления Росреестра по ХМАО Владимир Хапаев скончался утром 16 ноября. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом URA.RU рассказали в самом ведомстве.

«Владимир Александрович [Хапаев] умер сегодня в 6.05. Сердце остановилось», — прокомментировали корреспонденту в приемной ведомства. Хапаеву было 52 года. Он возглавлял территориальное управление Росреестра с ноября 2013 года. «Дату и время прощания с усопшим сообщим позже», — уточнили в управлении.

Ранее URA.RU писало о смерти бывшего прокурора Советского района ХМАО Михаила Кисельмана. Сообщение с соболезнованием было опубликовано на официальном сайте прокуратуры ХМАО-Югры.

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Руководитель управления Росреестра по ХМАО Владимир Хапаев скончался утром 16 ноября. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом URA.RU рассказали в самом ведомстве. «Владимир Александрович [Хапаев] умер сегодня в 6.05. Сердце остановилось», — прокомментировали корреспонденту в приемной ведомства. Хапаеву было 52 года. Он возглавлял территориальное управление Росреестра с ноября 2013 года. «Дату и время прощания с усопшим сообщим позже», — уточнили в управлении. Ранее URA.RU писало о смерти бывшего прокурора Советского района ХМАО Михаила Кисельмана. Сообщение с соболезнованием было опубликовано на официальном сайте прокуратуры ХМАО-Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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