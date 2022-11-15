В ХМАО скончался начальник окружного Росреестра

Дату прощания с руководителем управления Росреестра по ХМАО Владимиром Хапаевым озвучат позже
Руководитель управления Росреестра по ХМАО Владимир Хапаев скончался утром 16 ноября. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом URA.RU рассказали в самом ведомстве.
«Владимир Александрович [Хапаев] умер сегодня в 6.05. Сердце остановилось», — прокомментировали корреспонденту в приемной ведомства. Хапаеву было 52 года. Он возглавлял территориальное управление Росреестра с ноября 2013 года. «Дату и время прощания с усопшим сообщим позже», — уточнили в управлении.
Ранее URA.RU писало о смерти бывшего прокурора Советского района ХМАО Михаила Кисельмана. Сообщение с соболезнованием было опубликовано на официальном сайте прокуратуры ХМАО-Югры.
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