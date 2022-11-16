В МИД Украины призвали жестко ответить на падение ракет в Польше

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал США к жесткому ответу на инцидент с ракетами в Польше. Об этом он заявил в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Детальный разговор [состоялся] с государственным секретарем Энтони Блинкеном. Я подчеркнул, что ответ на то, что произошло в Польше, должен быть жестким и принципиальным», — написал Кулеба в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).
Кулеба обвинил в произошедшем Россию. Он также поблагодарил США, Евросоюз и G7 за решение усилить восстановление энергосистемы Украины.
В Польше 15 ноября упали две ракеты на границе с Украиной. В Минобороны РФ заявили, что Россия не имеет отношения к этому, передает «Царьград». В США проводят расследование. Президент США Джо Байден заявил о низкой вероятности, что Россия причастна к произошедшему, сообщает деловое издание «Взгляд».
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал США к жесткому ответу на инцидент с ракетами в Польше. Об этом он заявил в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Детальный разговор [состоялся] с государственным секретарем Энтони Блинкеном. Я подчеркнул, что ответ на то, что произошло в Польше, должен быть жестким и принципиальным», — написал Кулеба в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). Кулеба обвинил в произошедшем Россию. Он также поблагодарил США, Евросоюз и G7 за решение усилить восстановление энергосистемы Украины. В Польше 15 ноября упали две ракеты на границе с Украиной. В Минобороны РФ заявили, что Россия не имеет отношения к этому, передает «Царьград». В США проводят расследование. Президент США Джо Байден заявил о низкой вероятности, что Россия причастна к произошедшему, сообщает деловое издание «Взгляд».