Падение ракет на территории Польши: что известно к этому часу

Навряд ли упавшие в Польше ракеты были российскими, заявил Байден Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. При падении ракет погибли два человека. URA.RU приводит главные новости к этому часу о падении двух ракет в Польше на границе с Украиной.