Падение ракет на территории Польши: что известно к этому часу

Навряд ли упавшие в Польше ракеты были российскими, заявил Байден
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. При падении ракет погибли два человека. URA.RU приводит главные новости к этому часу о падении двух ракет в Польше на границе с Украиной.
- Польская радиостанция ZET сообщала, что две ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства недалеко от границы с Украиной. Они попали в зерносушилку. Два человека погибли.
- МИД Польши заявил, что на территории республики упала ракета «российского производства». При этом президент республики Анджей Дуда отметил, что у Польши нет точной информации, чьи ракеты упали на ее территории.
- Воздушные силы Польши подняли в воздух истребителей с аэродрома Томашув-Любельский. На место падения ракет прибыли армия и прокуратура.
- Пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное совещание комитета совмина по безопасности. Мюллер пообещал, что все данные с совещания будут представлены как можно шире общественному мнению.
- НАТО отследила ракету, которая упала в Польше на границе с Украиной. Ракету удалось отследить в связи с тем, что самолеты НАТО регулярно наблюдают за территорией Украины.
- Минобороны РФ уточнили, что заявления Польши о «ракетах РФ» — намеренная провокация с целью эскалации обстановки. В ведомстве подчеркнули, что обломки снарядов не имеют никакого отношения к российскому вооружению.
- Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что к инциденту с падением ракет в Польше может быть причастна Украина. Так как он уверен, что Россия с ее сверхточным оружием не могла ударить по Польше.
- Как сообщает американское издание Associated Press, ракеты, которые упали на территории Польши на границе с Украиной, были выпущены ВСУ.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о падении ракет в Польше. Он добавил, что у него нет никакой информации по этому поводу.
- Президент США Джо Байден заявил, что навряд ли упавшие в Польше ракеты были российскими. Он добавил, что не хочет говорить про это до полного завершения расследования.
- Бывший президент США Дональд Трамп считает, что ракеты, прилетевшие в Польшу, были из России. Трамп также заявил, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы был у власти.
- Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Польши Анджеем Дудой. Телефонный разговор состоялся из-за прояснения фактов, связанных со взрывом.
- Заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрыве двух ракет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что следит за ситуацией и консультируется с союзниками.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews