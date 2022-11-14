14 ноября 2022

Бастрыкин вмешался в дело с ребенком, которых захлебнулся в бассейне в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял на контроль происшествие в бассейне Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования происшествия в бассейне Нижневартовска. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить об установленных обстоятельствах. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)», — уточнили в telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как ребенок чуть не утонул. Пловец находится в больнице. СК РФ по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело после несчастного случая с ребенком в бассейне СОК «Олимпия» в Нижневартовске.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования происшествия в бассейне Нижневартовска. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить об установленных обстоятельствах. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)», — уточнили в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как ребенок чуть не утонул. Пловец находится в больнице. СК РФ по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело после несчастного случая с ребенком в бассейне СОК «Олимпия» в Нижневартовске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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