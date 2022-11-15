Екатеринбургскому экс-полицейскому грозит шесть лет тюрьмы за хищение раций

16 ноября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

За кражу раций экс-полицейскому грозит 6 лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший инспектор ДПС, обвиняемый в хищении раций. Наказание для мужчины предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. «По версии следствия, обвиняемый похитил семь носимых радиостанций, а также их зарядные устройства. Мужчина причинил материальный ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Похищенное имущество было найдено и возвращено», — сообщает URA.RU пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, данная криминальная схема была выявлена сыщиками УСБ полицейского главка в ходе реализации оперативной информации после того, как на «Авито» были выставлены на продажу при помощи посредника радиостанции. «Любитель переговорных устройств в кратчайший срок из системы МВД с позором был изгнан», — добавил полковник Горелых. Ранее агентство сообщало, что троим екатеринбуржцам грозит колония за самосуд над невиновным незнакомцем. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший инспектор ДПС, обвиняемый в хищении раций. Наказание для мужчины предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. «По версии следствия, обвиняемый похитил семь носимых радиостанций, а также их зарядные устройства. Мужчина причинил материальный ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Похищенное имущество было найдено и возвращено», — сообщает URA.RU пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, данная криминальная схема была выявлена сыщиками УСБ полицейского главка в ходе реализации оперативной информации после того, как на «Авито» были выставлены на продажу при помощи посредника радиостанции. «Любитель переговорных устройств в кратчайший срок из системы МВД с позором был изгнан», — добавил полковник Горелых. Ранее агентство сообщало, что троим екатеринбуржцам грозит колония за самосуд над невиновным незнакомцем. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.