Делегации из РФ не выдали визы для участия в сессии ОБСЕ в Варшаве

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XII съезд совета муниципальных образований Пермского края. Пермь, телефон, бизнесмен, депутаты, руки
Россию решили не пускать на сессию ОБСЕ из-за конфликта на Украине Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Парламентариям из РФ отказались выдавать визы для участия в Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая запланирована в Варшаве. Об этом рассказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров.

«Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — заявил Джабаров на заседании Совфеда. В Польше заявили, что допуск России нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

Джабаров назвал это нарушением Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года. По этому документу предполагается, что у всех участников должна быть возможность участвовать во всех мероприятиях ОБСЕ, заявил он.

В Польше на границе с Украиной упали две ракеты. В произошедшем заподозрили Россию. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у них пока нет информации, чьи именно это были ракеты, передает сайт MK.RU. В Минобороны РФ назвали это провокацией и отметили, что не причастны к этому.

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Парламентариям из РФ отказались выдавать визы для участия в Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая запланирована в Варшаве. Об этом рассказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров. «Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — заявил Джабаров на заседании Совфеда. В Польше заявили, что допуск России нарушил бы принцип солидарности с Украиной. Джабаров назвал это нарушением Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года. По этому документу предполагается, что у всех участников должна быть возможность участвовать во всех мероприятиях ОБСЕ, заявил он. В Польше на границе с Украиной упали две ракеты. В произошедшем заподозрили Россию. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у них пока нет информации, чьи именно это были ракеты, передает сайт MK.RU. В Минобороны РФ назвали это провокацией и отметили, что не причастны к этому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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