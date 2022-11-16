Делегации из РФ не выдали визы для участия в сессии ОБСЕ в Варшаве

16 ноября 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Россию решили не пускать на сессию ОБСЕ из-за конфликта на Украине Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Парламентариям из РФ отказались выдавать визы для участия в Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая запланирована в Варшаве. Об этом рассказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров. «Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — заявил Джабаров на заседании Совфеда. В Польше заявили, что допуск России нарушил бы принцип солидарности с Украиной. Джабаров назвал это нарушением Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года. По этому документу предполагается, что у всех участников должна быть возможность участвовать во всех мероприятиях ОБСЕ, заявил он. В Польше на границе с Украиной упали две ракеты. В произошедшем заподозрили Россию. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у них пока нет информации, чьи именно это были ракеты, передает сайт MK.RU . В Минобороны РФ назвали это провокацией и отметили, что не причастны к этому.

Парламентариям из РФ отказались выдавать визы для участия в Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая запланирована в Варшаве. Об этом рассказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров. «Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — заявил Джабаров на заседании Совфеда. В Польше заявили, что допуск России нарушил бы принцип солидарности с Украиной. Джабаров назвал это нарушением Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года. По этому документу предполагается, что у всех участников должна быть возможность участвовать во всех мероприятиях ОБСЕ, заявил он. В Польше на границе с Украиной упали две ракеты. В произошедшем заподозрили Россию. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у них пока нет информации, чьи именно это были ракеты, передает сайт MK.RU. В Минобороны РФ назвали это провокацией и отметили, что не причастны к этому.