Пермский оборонный завод поставил в армию РФ партию боевых машин

16 ноября 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Пермское предприятие поставило в российскую армию партию боевых машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военный дивизион ЗАО «Специальное конструкторское бюро», входящий в состав предприятия «Мотовилихинские заводы», в рамках выполнения гособоронзаказа поставил в подразделения войск армии РФ партию боевых машин. Речь о реактивных системах залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». «Контрактные обязательства по отгрузке боевых машин „Торнадо-Г“ и „Торнадо-С“ выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены. Своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа — приоритетная задача для нашего предприятия», — приводятся слова генерального директора ЗАО «СКБ» Сергей Дядькина на сайте госкорпорации «Ростех». Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» необходима для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника. Система «Торнадо-C» является модернизированной версией боевой машины «Смерч». Эта техника предназначена для поражения групповых целей на дальних подступах, зенитных комплексов, а также военно-промышленной инфраструктуры. ЗАО «СКБ» является военным дивизионом ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие представляет собой единственный в России артиллерийский завод полного цикла. Он разрабатывает и производит боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня типа «Смерч» и «Град». Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «СКБ» массово набирает рабочих на военное производство. Предприятие разместило на сайте Headhunter десятки вакансий.

Военный дивизион ЗАО «Специальное конструкторское бюро», входящий в состав предприятия «Мотовилихинские заводы», в рамках выполнения гособоронзаказа поставил в подразделения войск армии РФ партию боевых машин. Речь о реактивных системах залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». «Контрактные обязательства по отгрузке боевых машин „Торнадо-Г“ и „Торнадо-С“ выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены. Своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа — приоритетная задача для нашего предприятия», — приводятся слова генерального директора ЗАО «СКБ» Сергей Дядькина на сайте госкорпорации «Ростех». Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» необходима для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника. Система «Торнадо-C» является модернизированной версией боевой машины «Смерч». Эта техника предназначена для поражения групповых целей на дальних подступах, зенитных комплексов, а также военно-промышленной инфраструктуры. ЗАО «СКБ» является военным дивизионом ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие представляет собой единственный в России артиллерийский завод полного цикла. Он разрабатывает и производит боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня типа «Смерч» и «Град». Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «СКБ» массово набирает рабочих на военное производство. Предприятие разместило на сайте Headhunter десятки вакансий.