15 ноября 2022

Житель Сургута задолжал налоговой почти 700 тысяч рублей за самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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На втором месте в Сургуте налог на автомобиль в 200 тысяч рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) самый большой налог на имущество физических лиц составляет почти 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в инспекции федеральной налоговой службы по Сургуту.

«По поводу самого большого накопления в городе Сургуте, то оно составляет 675 тысяч рублей. Это налог на самолет, который принадлежит физическому лицу», — сообщила Елена Трофимова заместитель начальника ИФНС России по Сургуту.

На втором месте сургутянин с налогом на автомобиль, который равен 200-м тысячам рублей. При этом в налоговой инспекции отметили, что ежегодный налог среднестатистического сургутянина составляет от полутора до трех тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области и в ХМАО стали меньше собирать налогов. Об этом сообщили аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС.

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В Сургуте (ХМАО) самый большой налог на имущество физических лиц составляет почти 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в инспекции федеральной налоговой службы по Сургуту. «По поводу самого большого накопления в городе Сургуте, то оно составляет 675 тысяч рублей. Это налог на самолет, который принадлежит физическому лицу», — сообщила Елена Трофимова заместитель начальника ИФНС России по Сургуту. На втором месте сургутянин с налогом на автомобиль, который равен 200-м тысячам рублей. При этом в налоговой инспекции отметили, что ежегодный налог среднестатистического сургутянина составляет от полутора до трех тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области и в ХМАО стали меньше собирать налогов. Об этом сообщили аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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