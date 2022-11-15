Житель Сургута задолжал налоговой почти 700 тысяч рублей за самолет

В Сургуте (ХМАО) самый большой налог на имущество физических лиц составляет почти 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в инспекции федеральной налоговой службы по Сургуту.
«По поводу самого большого накопления в городе Сургуте, то оно составляет 675 тысяч рублей. Это налог на самолет, который принадлежит физическому лицу», — сообщила Елена Трофимова заместитель начальника ИФНС России по Сургуту.
На втором месте сургутянин с налогом на автомобиль, который равен 200-м тысячам рублей. При этом в налоговой инспекции отметили, что ежегодный налог среднестатистического сургутянина составляет от полутора до трех тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области и в ХМАО стали меньше собирать налогов. Об этом сообщили аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС.
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