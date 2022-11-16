Власти Греции запретили вывозить из страны дрова из-за роста цен

16 ноября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Вся лесозаготовительная продукция, которую пытаются экспортировать из Греции, будет конфискована, сообщает Греческая газета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Греция вводит временный запрет на вывоз продукции лесозаготовки как в страны ЕС, так и за пределы страны до марта 2023 года из-за высоких цен. Об этом сообщает Греческая газета «Нафтемпорики». «В целях решения проблемы высоких рыночных цен на эти продукты и повышенного риска контрабанды предстоящей зимой поощряется временный запрет на экспорт переработанных или необработанных заготовленных древесных продуктов как в страны ЕС, так и за его пределами», — говорится в документе. Издание отмечает, что поправку о запрете экспорта продукции лесозаготовки внесло в парламент министерства развития и инвестиций Греции. Также запрет на экспорт древесных продуктов вводится с 15 ноября этого года до 1 марта 2023 года. Кроме того, вся лесозаготовительная продукция, которую пытаются экспортировать, будет конфискована. Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщал, что в росте цен во всем мире, а особенно в Греции якобы виноват президент России Владимир Путин. Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, почему правительство Греции не снижает НДС даже на некоторые товары первой необходимости, Мицотакис снова обвинил в этом Путина сказав, что «импортированная дороговизна является продуктом спецоперации».

Греция вводит временный запрет на вывоз продукции лесозаготовки как в страны ЕС, так и за пределы страны до марта 2023 года из-за высоких цен. Об этом сообщает Греческая газета «Нафтемпорики». «В целях решения проблемы высоких рыночных цен на эти продукты и повышенного риска контрабанды предстоящей зимой поощряется временный запрет на экспорт переработанных или необработанных заготовленных древесных продуктов как в страны ЕС, так и за его пределами», — говорится в документе. Издание отмечает, что поправку о запрете экспорта продукции лесозаготовки внесло в парламент министерства развития и инвестиций Греции. Также запрет на экспорт древесных продуктов вводится с 15 ноября этого года до 1 марта 2023 года. Кроме того, вся лесозаготовительная продукция, которую пытаются экспортировать, будет конфискована. Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщал, что в росте цен во всем мире, а особенно в Греции якобы виноват президент России Владимир Путин. Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, почему правительство Греции не снижает НДС даже на некоторые товары первой необходимости, Мицотакис снова обвинил в этом Путина сказав, что «импортированная дороговизна является продуктом спецоперации».