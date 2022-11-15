Курганских депутатов возмутили планы властей сократить затраты бюджета на социалку

16 ноября 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Депутаты обсуждали бюджет заседании комитета думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской облдумы Валерий Порубов возмутился, что власти региона планируют на 5 млрд рублей сократить расходы на социальную сферу в следующем году. В целом планируется сократить расходы на 7 млрд рублей. Свое недовольство он и другие депутаты высказали 16 ноября на совместном заседании комитетов думы, передает корреспондент URA.RU. «Разница в 7 млрд. И вот 5 млрд вы убрали все-таки из социалки. А 2 млрд со всех остальных сфер», — возмутился Порубов. Директор областного департамента финансов Сергей Гаврин объяснил ему, что представители его департамента постоянно пытаются привлекать целевое выделение средств по всем направлениям. Он добавил, что ко второму чтению законопроекта бюджет будет скорректирован. Ранее сообщалось, что власти Курганской области в следующем году предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Планируется, что дефицит бюджета составит 3 млрд рублей.

Депутат Курганской облдумы Валерий Порубов возмутился, что власти региона планируют на 5 млрд рублей сократить расходы на социальную сферу в следующем году. В целом планируется сократить расходы на 7 млрд рублей. Свое недовольство он и другие депутаты высказали 16 ноября на совместном заседании комитетов думы, передает корреспондент URA.RU. «Разница в 7 млрд. И вот 5 млрд вы убрали все-таки из социалки. А 2 млрд со всех остальных сфер», — возмутился Порубов. Директор областного департамента финансов Сергей Гаврин объяснил ему, что представители его департамента постоянно пытаются привлекать целевое выделение средств по всем направлениям. Он добавил, что ко второму чтению законопроекта бюджет будет скорректирован. Ранее сообщалось, что власти Курганской области в следующем году предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Планируется, что дефицит бюджета составит 3 млрд рублей.