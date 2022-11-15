15 ноября 2022

Житель Челябинска замерз в лесу по пути из села в город

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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту
Мужчина провел в лесу около суток Фото:

Житель Челябинска замерз в лесу, пытаясь добраться из села в город. Как сообщили URA.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) области, мужчина около суток провел на морозе.

«Мужчина вечером 15 ноября пешком пошел от села Долгодеревенское в Челябинск. На следующее утро он перестал отвечать на звонки. Днем тело погибшего обнаружено кинологическим расчетом ПСС области и передано сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Там отметили, что к поискам привлекали сразу несколько мобильных отрядов. Спасатели на внедорожной технике и пешком обследовали предполагаемый район нахождения мужчины.

В ведомстве попросили жителей, при любых походах сообщать родственникам свой маршрут. А в случае потери, немедленно вызывать спасателей. Эти простые действия смогут спасти жизнь.

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Житель Челябинска замерз в лесу, пытаясь добраться из села в город. Как сообщили URA.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) области, мужчина около суток провел на морозе. «Мужчина вечером 15 ноября пешком пошел от села Долгодеревенское в Челябинск. На следующее утро он перестал отвечать на звонки. Днем тело погибшего обнаружено кинологическим расчетом ПСС области и передано сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что к поискам привлекали сразу несколько мобильных отрядов. Спасатели на внедорожной технике и пешком обследовали предполагаемый район нахождения мужчины. В ведомстве попросили жителей, при любых походах сообщать родственникам свой маршрут. А в случае потери, немедленно вызывать спасателей. Эти простые действия смогут спасти жизнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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