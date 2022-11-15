Житель Челябинска замерз в лесу по пути из села в город

Мужчина провел в лесу около суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска замерз в лесу, пытаясь добраться из села в город. Как сообщили URA.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) области, мужчина около суток провел на морозе.

«Мужчина вечером 15 ноября пешком пошел от села Долгодеревенское в Челябинск. На следующее утро он перестал отвечать на звонки. Днем тело погибшего обнаружено кинологическим расчетом ПСС области и передано сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Там отметили, что к поискам привлекали сразу несколько мобильных отрядов. Спасатели на внедорожной технике и пешком обследовали предполагаемый район нахождения мужчины.

В ведомстве попросили жителей, при любых походах сообщать родственникам свой маршрут. А в случае потери, немедленно вызывать спасателей. Эти простые действия смогут спасти жизнь.