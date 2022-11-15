В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставили детский аквапарк с водными аттракционами. Объявление размещено на сайте Avito.
«Продается доходный бизнес спрей парк, 12 водных аттракционов», — сообщается в объявлении. На территории также есть баня с гималайской солью
Отмечается, что один из четырех санузлов предназначен для детей с ограниченными возможностями, четыре душевые с сенсорным оборудованием. Объект стоимостью 6,5 миллионов готов на 85%. Есть возможность обмена и рассрочки.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Надыма просят властей построить торгово-развлекательный центр с аквапарком на месте заброшенного завода. ТРЦ мог создать дополнительные рабочие места.
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