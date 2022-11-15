В Ноябрьске продается детский аквапарк. Фото

16 ноября 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Готовность объекта 85% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставили детский аквапарк с водными аттракционами. Объявление размещено на сайте Avito. «Продается доходный бизнес спрей парк, 12 водных аттракционов», — сообщается в объявлении. На территории также есть баня с гималайской солью Отмечается, что один из четырех санузлов предназначен для детей с ограниченными возможностями, четыре душевые с сенсорным оборудованием. Объект стоимостью 6,5 миллионов готов на 85%. Есть возможность обмена и рассрочки. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Надыма просят властей построить торгово-развлекательный центр с аквапарком на месте заброшенного завода. ТРЦ мог создать дополнительные рабочие места. В Ноябрьске продается детский аквапарк (спрей парк) Avito В Ноябрьске продается детский аквапарк (спрей парк) Avito

В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставили детский аквапарк с водными аттракционами. Объявление размещено на сайте Avito. «Продается доходный бизнес спрей парк, 12 водных аттракционов», — сообщается в объявлении. На территории также есть баня с гималайской солью Отмечается, что один из четырех санузлов предназначен для детей с ограниченными возможностями, четыре душевые с сенсорным оборудованием. Объект стоимостью 6,5 миллионов готов на 85%. Есть возможность обмена и рассрочки. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Надыма просят властей построить торгово-развлекательный центр с аквапарком на месте заброшенного завода. ТРЦ мог создать дополнительные рабочие места.