15 ноября 2022
14 ноября 2022

В Ноябрьске продается детский аквапарк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в аквапарке Лето Лето. Тюмень, аквапарк, аквапарк лето лето
Готовность объекта 85% Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставили детский аквапарк с водными аттракционами. Объявление размещено на сайте Avito.

«Продается доходный бизнес спрей парк, 12 водных аттракционов», — сообщается в объявлении. На территории также есть баня с гималайской солью

Отмечается, что один из четырех санузлов предназначен для детей с ограниченными возможностями, четыре душевые с сенсорным оборудованием. Объект стоимостью 6,5 миллионов готов на 85%. Есть возможность обмена и рассрочки.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Надыма просят властей построить торгово-развлекательный центр с аквапарком на месте заброшенного завода. ТРЦ мог создать дополнительные рабочие места.

В Ноябрьске продается детский аквапарк (спрей парк)
В Ноябрьске продается детский аквапарк (спрей парк)

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставили детский аквапарк с водными аттракционами. Объявление размещено на сайте Avito. «Продается доходный бизнес спрей парк, 12 водных аттракционов», — сообщается в объявлении. На территории также есть баня с гималайской солью Отмечается, что один из четырех санузлов предназначен для детей с ограниченными возможностями, четыре душевые с сенсорным оборудованием. Объект стоимостью 6,5 миллионов готов на 85%. Есть возможность обмена и рассрочки. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Надыма просят властей построить торгово-развлекательный центр с аквапарком на месте заброшенного завода. ТРЦ мог создать дополнительные рабочие места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...