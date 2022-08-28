На месте завода в ЯНАО предложили построить ТРЦ

Жители Надыма хотят ТРЦ и баню на месте завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) просят городские власти на месте заброшенного завода крупнопанельного домостроения построить торгово-развлекательный центр и баню. Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», благодаря такому решению местным жителям будет где проводить свой досуг.

«Построили бы какой-нибудь развлекательный центр с аквапарком, саунами, банями. С какими-нибудь детскими аттракционами. Чтобы можно было собираться с родными и друзьями, проводить время, не дожидаясь отпуска кататься на водных горках в огромном бассейне, чтобы был взрослый и детский», — написала Юлия Осонкина в комментариях под постом в группе «Злой и добрый Надымчанин».

Многие жители поддержали такое предложение объяснив это тем, что в городе дополнительно появятся рабочие места. Также горожане считают, что это опасное для детей место. «Давно пора его сносить, построили бы большой ТЦ, им же плюс. Да и рабочие места в городе прибавятся, думаю это будет хороший прогресс для города, хороший досуг», — добавил пользователь с ником «Danil Brand».

Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что мэрия намерена составить исковое заявление в суд на владельца заброшенного здания завода крупнопанельного домостроения. Также сообщалось, что на территории завода погиб 10-летний мальчик.