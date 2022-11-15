Семьи мобилизованных свердловчан получат специальные паспорта

16 ноября 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Новый документ позволит семьям мобилизованных свердловчан оперативно получать льготы Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Свердловской области создадут социальные паспорта для семей мобилизованных. Об этом URA.RU рассказала замдиректора департамента социальной защиты и социального обслуживания министерства труда и соцзащиты РФ Лариса Семенова. «Соцпаспорт для семей мобилизованных появится у свердловчан. Это позволит максимально оперативно оказывать помощь: социальную, медицинскую, финансовую, психологическую. Будет налажено межведомственное взаимодействие, которое и позволит оперативно реагировать на просьбы о помощи», — отметила Семенова на форуме, который стартовал в «ЭКСПО-центре» в Екатеринбурге. Ранее агентство писало, что в столице Урала стартовал форум «Социо». Чиновники и общественники выступят с инициативами в рамках мероприятия. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. В ее рамках на военную службу было призвано порядка 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысяч.

В Свердловской области создадут социальные паспорта для семей мобилизованных. Об этом URA.RU рассказала замдиректора департамента социальной защиты и социального обслуживания министерства труда и соцзащиты РФ Лариса Семенова. «Соцпаспорт для семей мобилизованных появится у свердловчан. Это позволит максимально оперативно оказывать помощь: социальную, медицинскую, финансовую, психологическую. Будет налажено межведомственное взаимодействие, которое и позволит оперативно реагировать на просьбы о помощи», — отметила Семенова на форуме, который стартовал в «ЭКСПО-центре» в Екатеринбурге. Ранее агентство писало, что в столице Урала стартовал форум «Социо». Чиновники и общественники выступят с инициативами в рамках мероприятия. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. В ее рамках на военную службу было призвано порядка 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысяч.