Семьи мобилизованных свердловчан получат специальные паспорта

В Свердловской области создадут социальные паспорта для семей мобилизованных. Об этом URA.RU рассказала замдиректора департамента социальной защиты и социального обслуживания министерства труда и соцзащиты РФ Лариса Семенова.
«Соцпаспорт для семей мобилизованных появится у свердловчан. Это позволит максимально оперативно оказывать помощь: социальную, медицинскую, финансовую, психологическую. Будет налажено межведомственное взаимодействие, которое и позволит оперативно реагировать на просьбы о помощи», — отметила Семенова на форуме, который стартовал в «ЭКСПО-центре» в Екатеринбурге.
Ранее агентство писало, что в столице Урала стартовал форум «Социо». Чиновники и общественники выступят с инициативами в рамках мероприятия.
Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. В ее рамках на военную службу было призвано порядка 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысяч.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo