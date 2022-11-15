15 ноября 2022

Семьи мобилизованных свердловчан получат специальные паспорта

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, проводы в армию, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Новый документ позволит семьям мобилизованных свердловчан оперативно получать льготы Фото:
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Мобилизация в России

В Свердловской области создадут социальные паспорта для семей мобилизованных. Об этом URA.RU рассказала замдиректора департамента социальной защиты и социального обслуживания министерства труда и соцзащиты РФ Лариса Семенова.

«Соцпаспорт для семей мобилизованных появится у свердловчан. Это позволит максимально оперативно оказывать помощь: социальную, медицинскую, финансовую, психологическую. Будет налажено межведомственное взаимодействие, которое и позволит оперативно реагировать на просьбы о помощи», — отметила Семенова на форуме, который стартовал в «ЭКСПО-центре» в Екатеринбурге.

Ранее агентство писало, что в столице Урала стартовал форум «Социо». Чиновники и общественники выступят с инициативами в рамках мероприятия.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. В ее рамках на военную службу было призвано порядка 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысяч.

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В Свердловской области создадут социальные паспорта для семей мобилизованных. Об этом URA.RU рассказала замдиректора департамента социальной защиты и социального обслуживания министерства труда и соцзащиты РФ Лариса Семенова. «Соцпаспорт для семей мобилизованных появится у свердловчан. Это позволит максимально оперативно оказывать помощь: социальную, медицинскую, финансовую, психологическую. Будет налажено межведомственное взаимодействие, которое и позволит оперативно реагировать на просьбы о помощи», — отметила Семенова на форуме, который стартовал в «ЭКСПО-центре» в Екатеринбурге. Ранее агентство писало, что в столице Урала стартовал форум «Социо». Чиновники и общественники выступят с инициативами в рамках мероприятия. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. В ее рамках на военную службу было призвано порядка 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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