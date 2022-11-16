Индонезия на саммите G20 включила новые регионы в карту России

К карте РФ были добавлены Донбасс, Запорожье и Херсон
На саммите G20 на Бали Индонезия продемонстрировала обновленную карту с добавленными к территории России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщили в telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Российскую делегацию в аэропорту Бали, где проходит саммит G20, встречали обновленной картой страны», — говорится в сообщении. К карте РФ были добавлены Донбасс, Запорожье и Херсон.
Ранее стало известно об отказе президента России Владимира Путина посещать саммит. Российский лидер отправил представлять РФ министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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