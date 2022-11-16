Индонезия на саммите G20 включила новые регионы в карту России

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Съезд ОНФ
К карте РФ были добавлены Донбасс, Запорожье и Херсон Фото:

На саммите G20 на Бали Индонезия продемонстрировала обновленную карту с добавленными к территории России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщили в telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Российскую делегацию в аэропорту Бали, где проходит саммит G20, встречали обновленной картой страны», — говорится в сообщении. К карте РФ были добавлены Донбасс, Запорожье и Херсон.

Ранее стало известно об отказе президента России Владимира Путина посещать саммит. Российский лидер отправил представлять РФ министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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На саммите G20 на Бали Индонезия продемонстрировала обновленную карту с добавленными к территории России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщили в telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье». «Российскую делегацию в аэропорту Бали, где проходит саммит G20, встречали обновленной картой страны», — говорится в сообщении. К карте РФ были добавлены Донбасс, Запорожье и Херсон. Ранее стало известно об отказе президента России Владимира Путина посещать саммит. Российский лидер отправил представлять РФ министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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