НАТО отказалась выполнять требование Украины после ударов по Польше

ФРГ и партнеры по НАТО не планируют закрывать небо над Украиной, заявили в немецком правительстве
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Бесполетная зона над Украиной после падения двух ракет в Польше вводится не будет. Об этом сообщили в немецком правительстве.
«Введение бесполетной зоны над Украиной не планируется», — заявили в правительстве. Там отметили, что консенсус по этому вопросу сохраняется между Германией и остальными партерами по НАТО.
Ранее в Польше на территории Люблинского воеводства на границе с Украиной упали две ракеты. После инцидента советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал европейские государства закрыть небо над Украиной.
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