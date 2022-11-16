НАТО отказалась выполнять требование Украины после ударов по Польше В Германии заявили, что НАТО отказалась вводить бесполетную зону на Украине 16 ноября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 + ФРГ и партнеры по НАТО не планируют закрывать небо над Украиной, заявили в немецком правительстве Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Бесполетная зона над Украиной после падения двух ракет в Польше вводится не будет. Об этом сообщили в немецком правительстве. «Введение бесполетной зоны над Украиной не планируется», — заявили в правительстве. Там отметили, что консенсус по этому вопросу сохраняется между Германией и остальными партерами по НАТО. Ранее в Польше на территории Люблинского воеводства на границе с Украиной упали две ракеты. После инцидента советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал европейские государства закрыть небо над Украиной. Бесполетная зона над Украиной после падения двух ракет в Польше вводится не будет. Об этом сообщили в немецком правительстве. «Введение бесполетной зоны над Украиной не планируется», — заявили в правительстве. Там отметили, что консенсус по этому вопросу сохраняется между Германией и остальными партерами по НАТО. Ранее в Польше на территории Люблинского воеводства на границе с Украиной упали две ракеты. После инцидента советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал европейские государства закрыть небо над Украиной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям