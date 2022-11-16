НАТО отказалась выполнять требование Украины после ударов по Польше

В Германии заявили, что НАТО отказалась вводить бесполетную зону на Украине
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НАТО. Москва, нато, nato
ФРГ и партнеры по НАТО не планируют закрывать небо над Украиной, заявили в немецком правительстве Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Бесполетная зона над Украиной после падения двух ракет в Польше вводится не будет. Об этом сообщили в немецком правительстве.

«Введение бесполетной зоны над Украиной не планируется», — заявили в правительстве. Там отметили, что консенсус по этому вопросу сохраняется между Германией и остальными партерами по НАТО.

Ранее в Польше на территории Люблинского воеводства на границе с Украиной упали две ракеты. После инцидента советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал европейские государства закрыть небо над Украиной.

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Бесполетная зона над Украиной после падения двух ракет в Польше вводится не будет. Об этом сообщили в немецком правительстве. «Введение бесполетной зоны над Украиной не планируется», — заявили в правительстве. Там отметили, что консенсус по этому вопросу сохраняется между Германией и остальными партерами по НАТО. Ранее в Польше на территории Люблинского воеводства на границе с Украиной упали две ракеты. После инцидента советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал европейские государства закрыть небо над Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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