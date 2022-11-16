Президент Польши: упавшие ракеты с высокой вероятностью принадлежали Украине

Нет доказательств, что ракета принадлежит российским военным, заявил Дуда
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ракета, упавшая на польской территории, вероятнее всего, принадлежала противовоздушной обороне Украины. Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда.
«Высока вероятность того, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала ПВО Украины», — сообщил Дуда в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Дуда также добавил, что у него нет доказательств того, что снаряд принадлежит России.
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