Президент Польши: упавшие ракеты с высокой вероятностью принадлежали Украине

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
Нет доказательств, что ракета принадлежит российским военным, заявил Дуда Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ракета, упавшая на польской территории, вероятнее всего, принадлежала противовоздушной обороне Украины. Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда.

«Высока вероятность того, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала ПВО Украины», — сообщил Дуда в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Дуда также добавил, что у него нет доказательств того, что снаряд принадлежит России.

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Ракета, упавшая на польской территории, вероятнее всего, принадлежала противовоздушной обороне Украины. Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда. «Высока вероятность того, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала ПВО Украины», — сообщил Дуда в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Дуда также добавил, что у него нет доказательств того, что снаряд принадлежит России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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