15 ноября 2022

Жителей ЯНАО предупредили об ограничениях в работе переправы

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Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
17 ноября ограничится работа переправы Фото:

Работа судов на переправе Лабытнанги — Салехард (ЯНАО) может быть ограничена из-за погоды 17 ноября. Об этом сообщается в соцсетях департамента транспорта Ямала.

«17 ноября с 14:00 ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Рекомендуем планировать свой маршрут заблаговременно», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что 17 ноября ожидается сильный ветер. Местами порывы достигнут 22 метров в секунду.

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Работа судов на переправе Лабытнанги — Салехард (ЯНАО) может быть ограничена из-за погоды 17 ноября. Об этом сообщается в соцсетях департамента транспорта Ямала. «17 ноября с 14:00 ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Рекомендуем планировать свой маршрут заблаговременно», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что 17 ноября ожидается сильный ветер. Местами порывы достигнут 22 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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