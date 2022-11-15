Жителей ЯНАО предупредили об ограничениях в работе переправы

17 ноября ограничится работа переправы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Работа судов на переправе Лабытнанги — Салехард (ЯНАО) может быть ограничена из-за погоды 17 ноября. Об этом сообщается в соцсетях департамента транспорта Ямала.

«17 ноября с 14:00 ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Рекомендуем планировать свой маршрут заблаговременно», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что 17 ноября ожидается сильный ветер. Местами порывы достигнут 22 метров в секунду.