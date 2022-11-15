15 ноября 2022

В МЧС предупредили пермяков о гололедице на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, ноябрь. Тюмень, лед, замерзшая лужа, опавшие листья, осень
Местами по краю ожидается изморозь и гололедица Фото:

В Пермском крае 17 ноября ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Местами по северу и востоку края температура воздуха ночью прогнозируется от −21 до -16, на крайнем севере до −26, днем местами по северу и востоку от −18 до -13. Местами по Пермскому краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: изморозь, на дорогах — гололедица», — сообщили в МЧС.

Водителям порекомендовали избегать резких поворотов и торможений, соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам — внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми наблюдались аномально теплые дни для ноября.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Пермском крае 17 ноября ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Местами по северу и востоку края температура воздуха ночью прогнозируется от −21 до -16, на крайнем севере до −26, днем местами по северу и востоку от −18 до -13. Местами по Пермскому краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: изморозь, на дорогах — гололедица», — сообщили в МЧС. Водителям порекомендовали избегать резких поворотов и торможений, соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам — внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми наблюдались аномально теплые дни для ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...