В МЧС предупредили пермяков о гололедице на дорогах

16 ноября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Местами по краю ожидается изморозь и гололедица Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае 17 ноября ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Местами по северу и востоку края температура воздуха ночью прогнозируется от −21 до -16, на крайнем севере до −26, днем местами по северу и востоку от −18 до -13. Местами по Пермскому краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: изморозь, на дорогах — гололедица», — сообщили в МЧС. Водителям порекомендовали избегать резких поворотов и торможений, соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам — внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми наблюдались аномально теплые дни для ноября.

В Пермском крае 17 ноября ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Местами по северу и востоку края температура воздуха ночью прогнозируется от −21 до -16, на крайнем севере до −26, днем местами по северу и востоку от −18 до -13. Местами по Пермскому краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: изморозь, на дорогах — гололедица», — сообщили в МЧС. Водителям порекомендовали избегать резких поворотов и торможений, соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам — внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми наблюдались аномально теплые дни для ноября.