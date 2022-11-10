10 ноября 2022

В Перми ожидаются аномально теплые для ноября дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорологи: погода в Пермском крае в первой декаде ноября теплее на 3 градуса Фото:

В пятницу, 11 ноября, в Перми ожидается до 7 градусов тепла и дождь. Прогноз опубликован на сайте пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Научно-популярный проект Meteo59 сообщает, что конец этой недели в Пермском крае ожидается теплее на 3 градуса.

«Погоду в Пермском крае сформируют высотно теплые гребни и циклон, подход которого ожидается в четверг, он окажет влияние на регион и в пятницу. В целом неделя ожидается теплее климатической нормы на 2-3 градуса, количество осадков ожидается в рамках нормы», — указано на сайте научно-популярного метеорологического проекта.

По данным метеорологов, температура воздуха в четверг и в пятницу составит в среднем 4-5 градусов тепла, местами потеплеет по +7. Ночью также ожидается плюсовая температура. Похолодание наступит в ночь с воскресенья на понедельник. Синоптики прогнозируют спад температуры воздуха до -4 градусов ночью и до -3 днем.

Специалисты отмечают, что температурная аномалия в этом году сравнительно небольшая. К примеру, в 2019 году столбик термометра поднимался в это время до +12 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ожидается дождливая погода до конца недели.

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В пятницу, 11 ноября, в Перми ожидается до 7 градусов тепла и дождь. Прогноз опубликован на сайте пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Научно-популярный проект Meteo59 сообщает, что конец этой недели в Пермском крае ожидается теплее на 3 градуса. «Погоду в Пермском крае сформируют высотно теплые гребни и циклон, подход которого ожидается в четверг, он окажет влияние на регион и в пятницу. В целом неделя ожидается теплее климатической нормы на 2-3 градуса, количество осадков ожидается в рамках нормы», — указано на сайте научно-популярного метеорологического проекта. По данным метеорологов, температура воздуха в четверг и в пятницу составит в среднем 4-5 градусов тепла, местами потеплеет по +7. Ночью также ожидается плюсовая температура. Похолодание наступит в ночь с воскресенья на понедельник. Синоптики прогнозируют спад температуры воздуха до -4 градусов ночью и до -3 днем. Специалисты отмечают, что температурная аномалия в этом году сравнительно небольшая. К примеру, в 2019 году столбик термометра поднимался в это время до +12 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ожидается дождливая погода до конца недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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