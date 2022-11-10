В Перми ожидаются аномально теплые для ноября дни

Метеорологи: погода в Пермском крае в первой декаде ноября теплее на 3 градуса Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В пятницу, 11 ноября, в Перми ожидается до 7 градусов тепла и дождь. Прогноз опубликован на сайте пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Научно-популярный проект Meteo59 сообщает, что конец этой недели в Пермском крае ожидается теплее на 3 градуса.

«Погоду в Пермском крае сформируют высотно теплые гребни и циклон, подход которого ожидается в четверг, он окажет влияние на регион и в пятницу. В целом неделя ожидается теплее климатической нормы на 2-3 градуса, количество осадков ожидается в рамках нормы», — указано на сайте научно-популярного метеорологического проекта.

По данным метеорологов, температура воздуха в четверг и в пятницу составит в среднем 4-5 градусов тепла, местами потеплеет по +7. Ночью также ожидается плюсовая температура. Похолодание наступит в ночь с воскресенья на понедельник. Синоптики прогнозируют спад температуры воздуха до -4 градусов ночью и до -3 днем.

Специалисты отмечают, что температурная аномалия в этом году сравнительно небольшая. К примеру, в 2019 году столбик термометра поднимался в это время до +12 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ожидается дождливая погода до конца недели.