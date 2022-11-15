В ХМАО подешевели одежда и бытовая техника

16 ноября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

В ХМАО дешевеет одежда Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО снижаются цены на непродовольственные товары: одежду, обувь, телевизоры и смартфоны. Эксперты Центробанка РФ объясняют это уменьшением потребительского спроса и налаживанием параллельного импорта. «По причине сдержанного потребительского спроса и постепенного налаживания параллельного импорта ускорилось годовое удешевление обуви, одежды и белья, трикотажных изделий, телевизоров и смартфонов», — говорится на сайте ведомства. Эксперты также отмечают замедление годового роста цен на легковые автомобили в Югре. Спрос сдерживала также ограниченность ассортимента моделей и комплектаций. В целом аналитики сообщают о замедлении годовых показателей инфляции в ХМАО в октябре. По сравнению с сентябрьскими показателями, инфляция снизилась на 1,01 процента. «Годовой темп прироста цен в регионе по-прежнему остается ниже, чем по России в целом, и самым низким в Уральском федеральном округе», — сообщают эксперты. Ранее URA.RU писало о снижении цен на местные товары. Предприниматели Югры сообщили, что это происходит за счет удешевления стоимости расходных материалов.

В ХМАО снижаются цены на непродовольственные товары: одежду, обувь, телевизоры и смартфоны. Эксперты Центробанка РФ объясняют это уменьшением потребительского спроса и налаживанием параллельного импорта. «По причине сдержанного потребительского спроса и постепенного налаживания параллельного импорта ускорилось годовое удешевление обуви, одежды и белья, трикотажных изделий, телевизоров и смартфонов», — говорится на сайте ведомства. Эксперты также отмечают замедление годового роста цен на легковые автомобили в Югре. Спрос сдерживала также ограниченность ассортимента моделей и комплектаций. В целом аналитики сообщают о замедлении годовых показателей инфляции в ХМАО в октябре. По сравнению с сентябрьскими показателями, инфляция снизилась на 1,01 процента. «Годовой темп прироста цен в регионе по-прежнему остается ниже, чем по России в целом, и самым низким в Уральском федеральном округе», — сообщают эксперты. Ранее URA.RU писало о снижении цен на местные товары. Предприниматели Югры сообщили, что это происходит за счет удешевления стоимости расходных материалов.