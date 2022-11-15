У вице-спикера челябинского заксобрания силой отбирают бизнес

У кредиторов имеются давние финансовые претензии к Юрию Карликанову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У первого вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова отбирают бизнес. На принадлежащий ему «Завод сухих строительных смесей» в поселке Федоровка зашел новый ЧОП, и сотрудников перестали пускать на предприятие. Об этом URA.RU рассказал 16 ноября собственный источник.

«Кредиторы вместе с частной охраной фирмой из Чебаркуля зашли на предприятие и заняли одно из зданий. Сотрудников разогнали. Но в этом здании осталось оборудование, которое не входит в конкурсную массу, а его забрать не дают», — рассказал URA.RU инсайдер.

По словам источника, одним из руководителей кампании по установлению контроля над предприятием стал кредитор Игорь Липатников. Несколько лет назад он уже пытался зайти на предприятие. Также он заявлял, что семья Карликановых пытается вывести имущество стоимостью около 1 млрд рублей в «чистые» фирмы, оставив кредиторов с долгами в 4 млрд рублей.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Липатников отказался обсуждать подробности захвата завода. Вице-спикер ЗСО Карликанов также отказался от комментариев.