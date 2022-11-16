Генсек НАТО подтвердил, что упавшие в Польше ракеты были украинскими

Упавшие в Польше ракеты стали результатом преднамеренных действий
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ракеты, упавшие в Польше, стали результатом непреднамеренных действий и прилетели со стороны Украины. Об этом заявила пресс-секретарь главы НАТО Оана Лунгеску.
«Генсек НАТО делает заявление по итогам Североатлантического совета: нет подтверждения, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий. Предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО», — заявила Лунгеску во время трансляции в Twitter (заблокирован в РФ).
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