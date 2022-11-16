Генсек НАТО подтвердил, что упавшие в Польше ракеты были украинскими

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Упавшие в Польше ракеты стали результатом преднамеренных действий Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ракеты, упавшие в Польше, стали результатом непреднамеренных действий и прилетели со стороны Украины. Об этом заявила пресс-секретарь главы НАТО Оана Лунгеску.

«Генсек НАТО делает заявление по итогам Североатлантического совета: нет подтверждения, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий. Предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО», — заявила Лунгеску во время трансляции в Twitter (заблокирован в РФ).

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ракеты, упавшие в Польше, стали результатом непреднамеренных действий и прилетели со стороны Украины. Об этом заявила пресс-секретарь главы НАТО Оана Лунгеску. «Генсек НАТО делает заявление по итогам Североатлантического совета: нет подтверждения, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий. Предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО», — заявила Лунгеску во время трансляции в Twitter (заблокирован в РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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