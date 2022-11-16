Депутата в Пермском крае лишили прав из-за пьяной езды

Депутата из Чайковского Антона Андреева лишили водительских прав на 1,5 года

Депутат отказал полицейским в прохождении медосвидетельствования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутата Чайковской городской думы (Пермский край) Антона Андреева лишили водительских прав на 1,5 года за нетрезвую езду. Об этом URA.RU сообщили в Чайковском городском суде.

«Мировым судьей вынесено постановление о признании Андреева А.С. виновным в совершении административного правонарушения. Андрееву назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев», — сообщили в суде. Действия депутата были квалифицированы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования в состоянии опьянения).

Ранее URA.RU сообщало о рассмотрении дела в Чайковском мировом суде в отношении Антона Андреева об административном правонарушении. Его Toyota Land Cruiese ночью остановили полицейские и выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования нарушитель отказался, за что на него составили материал, который в дальнейшем направили в суд.