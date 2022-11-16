Путин потребовал от банков «перестать пить кровь людей до гробовой доски»

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Необходимо уделить особое внимание на положение пожилых и пенсионеров, заявил Путин Фото:

Российские банки должны престать «пить кровь» из граждан. Особое внимание нужно уделить вопросу процедуры досудебного банкротства и уделить внимание положению пенсионеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов <…>, но потом эти люди превращаются в вечных должников… Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски», — заявил Путин.

Он добавил, что это необходимо прекратить как можно скорее. Путин заострил особое внимание на процедуре досудебного банкротства. Глава РФ попросил также обратить особое внимание на положение пенсионеров и пожилых людей. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

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Российские банки должны престать «пить кровь» из граждан. Особое внимание нужно уделить вопросу процедуры досудебного банкротства и уделить внимание положению пенсионеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов <…>, но потом эти люди превращаются в вечных должников… Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски», — заявил Путин. Он добавил, что это необходимо прекратить как можно скорее. Путин заострил особое внимание на процедуре досудебного банкротства. Глава РФ попросил также обратить особое внимание на положение пенсионеров и пожилых людей. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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