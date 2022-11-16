Путин потребовал от банков «перестать пить кровь людей до гробовой доски»

Российские банки должны престать «пить кровь» из граждан. Особое внимание нужно уделить вопросу процедуры досудебного банкротства и уделить внимание положению пенсионеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов <…>, но потом эти люди превращаются в вечных должников… Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски», — заявил Путин.
Он добавил, что это необходимо прекратить как можно скорее. Путин заострил особое внимание на процедуре досудебного банкротства. Глава РФ попросил также обратить особое внимание на положение пенсионеров и пожилых людей. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Российские банки должны престать «пить кровь» из граждан. Особое внимание нужно уделить вопросу процедуры досудебного банкротства и уделить внимание положению пенсионеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов <…>, но потом эти люди превращаются в вечных должников… Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски», — заявил Путин. Он добавил, что это необходимо прекратить как можно скорее. Путин заострил особое внимание на процедуре досудебного банкротства. Глава РФ попросил также обратить особое внимание на положение пенсионеров и пожилых людей. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».