Обвинения России в инциденте с падением двух ракет на территории Польши, прозвучавшие от президента Украины Владимира Зеленского, выглядят «безрассудными». Западным странам после таких слов следует лишить украинского президента предоставленного оружия. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо.
«После этой крайне опасной провокации Зеленский должен сдать предоставленное оружие и вернуть деньги», — цитирует Филиппо РИА Новости. Он отметил, что лидер Украины поставил мир на грань третьей мировой войны. Также Филиппо призвал «одуматься» западных политиков и перестать оказывать какую-либо помощь украинским властям.
Ранее НАТО отказалась выполнять условие Украины по вводу бесполетной зоны над украинским государством. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в будущем НАТО и Евросоюз пожалеют о своей поддержке украинских властей, передает RT. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что обвинения РФ в инциденте в Польше необходимы для отвлечения внимания от преступлений Украины, сообщает телеканал 360. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинские обвинения в сторону России грубой провокацией, пишет «Национальная служба новостей».
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Обвинения России в инциденте с падением двух ракет на территории Польши, прозвучавшие от президента Украины Владимира Зеленского, выглядят «безрассудными». Западным странам после таких слов следует лишить украинского президента предоставленного оружия. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо. «После этой крайне опасной провокации Зеленский должен сдать предоставленное оружие и вернуть деньги», — цитирует Филиппо РИА Новости. Он отметил, что лидер Украины поставил мир на грань третьей мировой войны. Также Филиппо призвал «одуматься» западных политиков и перестать оказывать какую-либо помощь украинским властям. Ранее НАТО отказалась выполнять условие Украины по вводу бесполетной зоны над украинским государством. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в будущем НАТО и Евросоюз пожалеют о своей поддержке украинских властей, передает RT. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что обвинения РФ в инциденте в Польше необходимы для отвлечения внимания от преступлений Украины, сообщает телеканал 360. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинские обвинения в сторону России грубой провокацией, пишет «Национальная служба новостей».