Лидер пермского «Яблока» рассчитывает вернуться во власть

Ольга Колоколова будет выдвигаться от партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер реготделения партии «Яблоко» в Пермском крае, экс-депутат земского собрания Краснокамского района Ольга Колоколова намерена поучаствовать в выборах в думу Краснокамска в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в территории.

«На местном уровне уже готовят предварительные списки. И Ольга Колоколова в них присутствует. Также ее заметили в здании администрации губернатора на Куйбышева, 14», — говорят собеседники агентства.

С высокой долей вероятности Колоколова будет выдвигаться от партии «Яблоко» — по идейным соображениям. Однако все равно ей придется собирать подписи избирателей.

Источник в Краснокамске также рассказывает, что помимо Ольги Колоколовой побороться за места в думе также могут члены ее команды. Это ее отец, бывший депутат земского собрания Аркадий Колоколов и соратница Светлана Иванова (также экс-депутат земского собрания). Другой собеседник URA.RU отмечает, что в думе Краснокамска — всего 15 депутатов и три места яблочникам никто не позволит занять. Двух человек для участия на краевом уровне одобрить могут, считает он.

Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз заявил URA.RU, что никакие списки на местном уровне пока не составляли. «Нас вполне устраивает действующий состав думы. Все с опытом, все работают», — отметил он. По его словам, никаких установок территории пока не давали. Источник в администрации губернатора заявил, что власти сейчас находятся в диалоге с Колоколовой и другими основными акторами в Краснокамске. Сама Колоколова не ответила на звонок URA.RU.

Ольга Колоколова была депутатом думы Краснокамска, земского собрания Краснокамского района. В 2018 году вместе со своими соратниками она проиграла выборы в думу округа. Краснокамск считался одной из самых конфликтных территорий Пермского края