15 ноября 2022

За смертельное ДТП тюменца посадят на шесть лет

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Суд над сбежавшим из тюрьмы Новиковым. Тюмень , полицейский, осужденный, полиция, камера заключения
Виновный в ДТП тюменец скрылся с места происшествия, оставив пострадавших в машине Фото:

Тюменца, виновного в смертельном ДТП, отправят в колонию на шесть лет. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Тюменской области.

«Ночью 4 января 2022 года 36-летний тюменец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не имея права управления транспортными средствами, был за рулем автомобиля Honda Civic. Также в авто находились три пассажира. На улице Мориса Тореза мужчина потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus. После ДТП тюменец скрылся с места происшествия, оставив в машине пострадавших пассажиров, один из которых в результате полученных травм скончался на месте», — передает пресс-служба ведомства.

Суд отправил тюменца в колонию общего режима на шесть лет. А также лишил его права управлять транспортными средствами два года и 10 месяцев.

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Тюменца, виновного в смертельном ДТП, отправят в колонию на шесть лет. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Тюменской области. «Ночью 4 января 2022 года 36-летний тюменец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не имея права управления транспортными средствами, был за рулем автомобиля Honda Civic. Также в авто находились три пассажира. На улице Мориса Тореза мужчина потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus. После ДТП тюменец скрылся с места происшествия, оставив в машине пострадавших пассажиров, один из которых в результате полученных травм скончался на месте», — передает пресс-служба ведомства. Суд отправил тюменца в колонию общего режима на шесть лет. А также лишил его права управлять транспортными средствами два года и 10 месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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