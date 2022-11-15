За смертельное ДТП тюменца посадят на шесть лет

16 ноября 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Виновный в ДТП тюменец скрылся с места происшествия, оставив пострадавших в машине Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменца, виновного в смертельном ДТП, отправят в колонию на шесть лет. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Тюменской области. «Ночью 4 января 2022 года 36-летний тюменец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не имея права управления транспортными средствами, был за рулем автомобиля Honda Civic. Также в авто находились три пассажира. На улице Мориса Тореза мужчина потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus. После ДТП тюменец скрылся с места происшествия, оставив в машине пострадавших пассажиров, один из которых в результате полученных травм скончался на месте», — передает пресс-служба ведомства. Суд отправил тюменца в колонию общего режима на шесть лет. А также лишил его права управлять транспортными средствами два года и 10 месяцев.

Тюменца, виновного в смертельном ДТП, отправят в колонию на шесть лет. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Тюменской области. «Ночью 4 января 2022 года 36-летний тюменец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не имея права управления транспортными средствами, был за рулем автомобиля Honda Civic. Также в авто находились три пассажира. На улице Мориса Тореза мужчина потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus. После ДТП тюменец скрылся с места происшествия, оставив в машине пострадавших пассажиров, один из которых в результате полученных травм скончался на месте», — передает пресс-служба ведомства. Суд отправил тюменца в колонию общего режима на шесть лет. А также лишил его права управлять транспортными средствами два года и 10 месяцев.