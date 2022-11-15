Тюменцы выберут лучшего застройщика

16 ноября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Всего будут объявлены победители в 8 номинациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени смогут проголосовать за лучшего застройщика и жилой комплекс. Народное голосование пройдет в рамках премии «Девелопер года-2022», организованной агентством РБК Тюмень. Свой голос горожане смогут оставить на сайте, защищенном от накруток. «Любой желающий сможет выбрать того, кого считает лучшим в каждой номинации. Сервис проверит все поступающие голоса по IP-адресу и cookies. Таким образом гарантируется объективность и прозрачность голосования», — сообщает агентство РБК Тюмень. На основе предпочтений голосующих будет создан итоговый список лидеров отрасли. Голосование стартовало 15 ноября. Всего объявлено восемь номинаций, среди которых «Лучший застройщик», «Лучшая строительная компания», «Лучшая управляющая компания» и другие. Оставить свой голос можно на сайте .

Жители Тюмени смогут проголосовать за лучшего застройщика и жилой комплекс. Народное голосование пройдет в рамках премии «Девелопер года-2022», организованной агентством РБК Тюмень. Свой голос горожане смогут оставить на сайте, защищенном от накруток. «Любой желающий сможет выбрать того, кого считает лучшим в каждой номинации. Сервис проверит все поступающие голоса по IP-адресу и cookies. Таким образом гарантируется объективность и прозрачность голосования», — сообщает агентство РБК Тюмень. На основе предпочтений голосующих будет создан итоговый список лидеров отрасли. Голосование стартовало 15 ноября. Всего объявлено восемь номинаций, среди которых «Лучший застройщик», «Лучшая строительная компания», «Лучшая управляющая компания» и другие. Оставить свой голос можно на сайте.