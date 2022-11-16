Мобилизованные пермяки отправились из учебного центра в Тюмени на фронт

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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Первая группа пермяков, проходивших обучение в Тюмени, поехала в зону проведения спецоперации Фото:
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Мобилизация в России

Первая группа мобилизованных пермяков, находившихся в учебном центре в Тюмени, отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом URA.RU рассказал руководитель Центра поддержки мобилизованных в регионе Константин Строгий.

«Мне замкомандира полка (а он наш, пермский) сказал, что в зону проведения СВО отправился один батальон военнослужащих. В том числе в его составе некое количество пермяков было. Могу сказать, что [мобилизованные направлены] в саперный полк», — сказал Строгий. При этом он не назвал точное количество мобилизованных пермяков, уехавших на фронт, пояснив, что отправка военнослужащих была «пять-шесть дней назад».

По словам Строгого, в учебном центре Тюмени остается «еще очень много» жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, которые ждут отправки для участия в СВО. Строгий был назначен на пост назначение на пост координатора регионального центра помощи мобилизованным в начале ноября. После этого он сразу же отправился с проверкой в Елань и Тюмень, где проходят боевое слаживание мобилизованные.

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Первая группа мобилизованных пермяков, находившихся в учебном центре в Тюмени, отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом URA.RU рассказал руководитель Центра поддержки мобилизованных в регионе Константин Строгий. «Мне замкомандира полка (а он наш, пермский) сказал, что в зону проведения СВО отправился один батальон военнослужащих. В том числе в его составе некое количество пермяков было. Могу сказать, что [мобилизованные направлены] в саперный полк», — сказал Строгий. При этом он не назвал точное количество мобилизованных пермяков, уехавших на фронт, пояснив, что отправка военнослужащих была «пять-шесть дней назад». По словам Строгого, в учебном центре Тюмени остается «еще очень много» жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, которые ждут отправки для участия в СВО. Строгий был назначен на пост назначение на пост координатора регионального центра помощи мобилизованным в начале ноября. После этого он сразу же отправился с проверкой в Елань и Тюмень, где проходят боевое слаживание мобилизованные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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