Мобилизованные пермяки отправились из учебного центра в Тюмени на фронт

Первая группа пермяков, проходивших обучение в Тюмени, поехала в зону проведения спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Первая группа мобилизованных пермяков, находившихся в учебном центре в Тюмени, отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом URA.RU рассказал руководитель Центра поддержки мобилизованных в регионе Константин Строгий.

«Мне замкомандира полка (а он наш, пермский) сказал, что в зону проведения СВО отправился один батальон военнослужащих. В том числе в его составе некое количество пермяков было. Могу сказать, что [мобилизованные направлены] в саперный полк», — сказал Строгий. При этом он не назвал точное количество мобилизованных пермяков, уехавших на фронт, пояснив, что отправка военнослужащих была «пять-шесть дней назад».

По словам Строгого, в учебном центре Тюмени остается «еще очень много» жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, которые ждут отправки для участия в СВО. Строгий был назначен на пост назначение на пост координатора регионального центра помощи мобилизованным в начале ноября. После этого он сразу же отправился с проверкой в Елань и Тюмень, где проходят боевое слаживание мобилизованные.