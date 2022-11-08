Губернатор Махонин отправил главу центра помощи мобилизованным в Елань и Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, палаточный городок, военная палатка, учебный центр елань
Константин Строгий сам проверит условия жизни мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин официально озвучил назначение на пост координатора регионального центра помощи мобилизованным Константина Строгого. Глава Прикамья отправил его в учебные центры Елани и Тюмени, где сейчас находятся пермские бойцы.

«Завтра Константин Владимирович по моему поручению едет в Елань и Тюмень. Проверит, как идет боевое слаживание, поймет потребности наших мобилизованных», — сообщил Махонин в Telegram.Он подчеркнул, что запросы у людей изменились — теперь им важна не экипировка, а «все то, что необходимо для слаженной работы подразделений уже в зоне СВО».

Махонин отметил также, что назначение Строгого на новый пост неслучайно. Он офицер с боевым опытом, служивший в «горячих точках», к тому же грамотный юрист, пишет губернатор. Строгий, по его словам, уже наладил прямой контакт с командирами учебных частей, где находятся пермяки.

Ранее СМИ сообщали, что экс-директор госюрбюро Пермского края Константин Строгий стал куратором единого центра помощи мобилизованным. Ранее он в разные годы он занимал должности замначальника полиции краевого ГУ МВД, директора департамента общественной безопасности администрации губернатора и возглавлял Агентство по делам юстиции и мировых судей региона.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин официально озвучил назначение на пост координатора регионального центра помощи мобилизованным Константина Строгого. Глава Прикамья отправил его в учебные центры Елани и Тюмени, где сейчас находятся пермские бойцы. «Завтра Константин Владимирович по моему поручению едет в Елань и Тюмень. Проверит, как идет боевое слаживание, поймет потребности наших мобилизованных», — сообщил Махонин в Telegram.Он подчеркнул, что запросы у людей изменились — теперь им важна не экипировка, а «все то, что необходимо для слаженной работы подразделений уже в зоне СВО». Махонин отметил также, что назначение Строгого на новый пост неслучайно. Он офицер с боевым опытом, служивший в «горячих точках», к тому же грамотный юрист, пишет губернатор. Строгий, по его словам, уже наладил прямой контакт с командирами учебных частей, где находятся пермяки. Ранее СМИ сообщали, что экс-директор госюрбюро Пермского края Константин Строгий стал куратором единого центра помощи мобилизованным. Ранее он в разные годы он занимал должности замначальника полиции краевого ГУ МВД, директора департамента общественной безопасности администрации губернатора и возглавлял Агентство по делам юстиции и мировых судей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...