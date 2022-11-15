15 ноября 2022

Депутат Тюменской облдумы уехал в ЛНР

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Комиссия по экономике и ЖКХ Гордумы. Тюмень, баранчук николай
Юрий Баранчук отправился в ЛНР с гуманитарной целью Фото:

Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук отправился в ЛНР с гуманитарной целью. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района.

«Образовательные учреждения города Краснодона и Краснодонского района в рамках своей рабочей поездки в ЛНР с визитом посетил депутат от Тюменской области Юрий Баранчук. Он встретился с воспитанниками и учащимися детского сада № 40 „Веснушки“, средней школы № 8 имени защитника ЛНР Виталия Парсанова и Новоанновского учебно-воспитательного комплекса №27», — рассказали в пресс-службе.

Политик подарил учащимся спортивный инвентарь, а дошкольникам велобеги. Баранчук подчеркнул, что жителям Краснодона будет и дальше оказываться помощь. «Я активно занимаюсь общественной деятельностью и представляю интересы людей, которые хотят помочь Краснодону и Краснодонскому району. Мы ищем контакты, хотим выстроить прямую связь, чтобы в дальнейшем оказывать адресную помощь людям, организациям и предприятиям», — высказался депутат.

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Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук отправился в ЛНР с гуманитарной целью. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района. «Образовательные учреждения города Краснодона и Краснодонского района в рамках своей рабочей поездки в ЛНР с визитом посетил депутат от Тюменской области Юрий Баранчук. Он встретился с воспитанниками и учащимися детского сада № 40 „Веснушки“, средней школы № 8 имени защитника ЛНР Виталия Парсанова и Новоанновского учебно-воспитательного комплекса №27», — рассказали в пресс-службе. Политик подарил учащимся спортивный инвентарь, а дошкольникам велобеги. Баранчук подчеркнул, что жителям Краснодона будет и дальше оказываться помощь. «Я активно занимаюсь общественной деятельностью и представляю интересы людей, которые хотят помочь Краснодону и Краснодонскому району. Мы ищем контакты, хотим выстроить прямую связь, чтобы в дальнейшем оказывать адресную помощь людям, организациям и предприятиям», — высказался депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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