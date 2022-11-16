ВС РФ отбили у ВСУ территорию, без которой Украина провалится на Авдеевском направлении. Видео

16 ноября 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Проблемой для российских войск при освобождении Опытного стали укрепрайоны «муравейники» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение поселка Опытное (Бахмутский район ДНР) российскими войсками с высокой вероятностью приведет Украину к провалу на Авдеевском направлении. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин первым посетил освобожденный населенный пункт и показал, как там обстоят дела сейчас. «Поселок стал большим укрепрайоном ВСУ, который защищал украинскую артиллерию на Авдеевском направлении. Благодаря освобождению Опытного Россия открыла путь к захваченной Авдеевке, откуда активно ведутся артобстрелы со стороны ВСУ по городам Донбасса. Проблему для союзных войск создавали так называемые „муравейники“. Это украинские укрепрайоны, которые ВСУ усиливали годами. Они также блокировали подходы к населенным пунктам: Опытному, Водяному, Пескам и Авдеевке», — сообщает военкор URA.RU. Взять населенный пункт помогла Первая Отдельная Славянская бригада ДНР. Пока донецкие танкисты вели бои в лесу за поселком, где находилось подкрепление ВСУ, бригада зачистила Опытное и прикрыла фланги батальона «Спарта». После этого украинские военнослужащие бежали, многие попали в плен. После начала спецоперации к России были присоединены новые регионы. Среди них — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Однако Украина активно пытается вернуть себе территории. Так, в Опытном из-за непрекращающихся боевых действий долгое время отсутствуют газ, водо- и электроснабжение. Также не работают почтовые отделения и магазины, а более 90% жилых помещений имеют капитальные разрушения.

Освобождение поселка Опытное (Бахмутский район ДНР) российскими войсками с высокой вероятностью приведет Украину к провалу на Авдеевском направлении. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин первым посетил освобожденный населенный пункт и показал, как там обстоят дела сейчас. «Поселок стал большим укрепрайоном ВСУ, который защищал украинскую артиллерию на Авдеевском направлении. Благодаря освобождению Опытного Россия открыла путь к захваченной Авдеевке, откуда активно ведутся артобстрелы со стороны ВСУ по городам Донбасса. Проблему для союзных войск создавали так называемые „муравейники“. Это украинские укрепрайоны, которые ВСУ усиливали годами. Они также блокировали подходы к населенным пунктам: Опытному, Водяному, Пескам и Авдеевке», — сообщает военкор URA.RU. Взять населенный пункт помогла Первая Отдельная Славянская бригада ДНР. Пока донецкие танкисты вели бои в лесу за поселком, где находилось подкрепление ВСУ, бригада зачистила Опытное и прикрыла фланги батальона «Спарта». После этого украинские военнослужащие бежали, многие попали в плен. После начала спецоперации к России были присоединены новые регионы. Среди них — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Однако Украина активно пытается вернуть себе территории. Так, в Опытном из-за непрекращающихся боевых действий долгое время отсутствуют газ, водо- и электроснабжение. Также не работают почтовые отделения и магазины, а более 90% жилых помещений имеют капитальные разрушения.