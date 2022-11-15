На депутата из ХМАО завели уголовное дело и провели обыски

16 ноября 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Силовики провели обыски в квартире депутата Урая Леонарда Насибуллина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На депутата думы Урая Леонарда Насибуллина завели уголовное дело, сейчас он находится в статусе подозреваемого. В связи с этим в его доме силовики провели обыски. Об этом URA.RU рассказал сам Насибуллин. «Я проходил в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбудили из-за заявлений о клевете. Тогда в документах заявителем фигурировал глава Урая Тимур Закирзянов. Сегодня меня из статуса свидетеля переквалифицировали в подозреваемого. Дома прошли обыски», — сказал Насибуллин. Источник в силовых структурах подтвердил информацию о том, что в квартире Насибуллина проходили обыски, а также наличие уголовного дела. Он же добавил, что заявления были поданы частными лицами. В СУ СКР по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. В разговоре с журналистом агентства депутат заявил, что не согласен с результатами следствия и намерен обжаловать решение. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин обвинил мэра Урая Тимура Закирзянова в том, что тот устроил на работу в мэрию Анастасию Бунину из личной симпатии. После этого Закирзянов написал заявления в полицию, обвиняя депутата в клевете.

На депутата думы Урая Леонарда Насибуллина завели уголовное дело, сейчас он находится в статусе подозреваемого. В связи с этим в его доме силовики провели обыски. Об этом URA.RU рассказал сам Насибуллин. «Я проходил в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбудили из-за заявлений о клевете. Тогда в документах заявителем фигурировал глава Урая Тимур Закирзянов. Сегодня меня из статуса свидетеля переквалифицировали в подозреваемого. Дома прошли обыски», — сказал Насибуллин. Источник в силовых структурах подтвердил информацию о том, что в квартире Насибуллина проходили обыски, а также наличие уголовного дела. Он же добавил, что заявления были поданы частными лицами. В СУ СКР по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. В разговоре с журналистом агентства депутат заявил, что не согласен с результатами следствия и намерен обжаловать решение. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин обвинил мэра Урая Тимура Закирзянова в том, что тот устроил на работу в мэрию Анастасию Бунину из личной симпатии. После этого Закирзянов написал заявления в полицию, обвиняя депутата в клевете.