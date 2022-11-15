15 ноября 2022

На депутата из ХМАО завели уголовное дело и провели обыски

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
Силовики провели обыски в квартире депутата Урая Леонарда Насибуллина Фото:

На депутата думы Урая Леонарда Насибуллина завели уголовное дело, сейчас он находится в статусе подозреваемого. В связи с этим в его доме силовики провели обыски. Об этом URA.RU рассказал сам Насибуллин.

«Я проходил в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбудили из-за заявлений о клевете. Тогда в документах заявителем фигурировал глава Урая Тимур Закирзянов. Сегодня меня из статуса свидетеля переквалифицировали в подозреваемого. Дома прошли обыски», — сказал Насибуллин.

Источник в силовых структурах подтвердил информацию о том, что в квартире Насибуллина проходили обыски, а также наличие уголовного дела. Он же добавил, что заявления были поданы частными лицами. В СУ СКР по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. В разговоре с журналистом агентства депутат заявил, что не согласен с результатами следствия и намерен обжаловать решение.

Ранее URA.RU писало, что Насибуллин обвинил мэра Урая Тимура Закирзянова в том, что тот устроил на работу в мэрию Анастасию Бунину из личной симпатии. После этого Закирзянов написал заявления в полицию, обвиняя депутата в клевете.

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На депутата думы Урая Леонарда Насибуллина завели уголовное дело, сейчас он находится в статусе подозреваемого. В связи с этим в его доме силовики провели обыски. Об этом URA.RU рассказал сам Насибуллин. «Я проходил в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбудили из-за заявлений о клевете. Тогда в документах заявителем фигурировал глава Урая Тимур Закирзянов. Сегодня меня из статуса свидетеля переквалифицировали в подозреваемого. Дома прошли обыски», — сказал Насибуллин. Источник в силовых структурах подтвердил информацию о том, что в квартире Насибуллина проходили обыски, а также наличие уголовного дела. Он же добавил, что заявления были поданы частными лицами. В СУ СКР по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. В разговоре с журналистом агентства депутат заявил, что не согласен с результатами следствия и намерен обжаловать решение. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин обвинил мэра Урая Тимура Закирзянова в том, что тот устроил на работу в мэрию Анастасию Бунину из личной симпатии. После этого Закирзянов написал заявления в полицию, обвиняя депутата в клевете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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