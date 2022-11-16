CNN: Украина признала причастность к падению ракет в Польше

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Ракеты, упавшие в Польше, были сбиты украинскими ПВО, передает CNN Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Украинские военные признали, что задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

«Они проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени и в месте, совпадающих с параметрами инцидента на территории Польши. Именно эта информация послужила основой для текущей оценки американцами этого инцидента», — передает CNN.

Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Польский президент Анжей Дуда признал, что снаряды принадлежали украинским системам ПВО, передает «Национальная служба новостей». Однако президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Но Минобороны РФ опровергло заявления, сказав, что удары наносились исключительно по целям на украинских территориях, сообщает RT.

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Украинские военные признали, что задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме. «Они проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени и в месте, совпадающих с параметрами инцидента на территории Польши. Именно эта информация послужила основой для текущей оценки американцами этого инцидента», — передает CNN. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Польский президент Анжей Дуда признал, что снаряды принадлежали украинским системам ПВО, передает «Национальная служба новостей». Однако президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Но Минобороны РФ опровергло заявления, сказав, что удары наносились исключительно по целям на украинских территориях, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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