Бастрыкин назначил проверку челябинских следователей из-за рухнувшего дома

Александр Бастрыкин встретился с инициативной группой челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СКР Александр Бастрыкин назначил проверку в отношении руководителя и следователя районного звена в Челябинской области, которые отказались возбудить уголовное дело после обрушения части аварийного дома. Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение принято 16 ноября после встречи с инициативной группой граждан.

В апреле 2022 года, после того как обрушилась часть дома, жильцы надеялись, что им дадут новое жилье. Администрация поселения приняла решение восстановить старый дом.

«Законность этого решения проверяется. Руководитель и следователь районного звена изначально отказали заявителям в возбуждении уголовного дела. В отношении этих сотрудников назначена проверка. По ее итогам будут приняты кадровые решения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Начальнику следственного управления СКР по региону Петру Решетникову поручено взять на контроль вопросы обеспечения заявительниц жильем надлежащего качества. Позже Решетников должен будет представить Бастрыкину оперативный доклад по ситуации.