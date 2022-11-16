В Перми из-за угрозы обрушения до конца года расселят аварийный жилой дом

Специалисты предупреждают о сильном износе здания (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Часть жителей дома по ул. Куйбышева, 143 в Перми до конца текущего года переселят в помещения маневренного фонда. Указанный многоквартирный объект был признан аварийным, рассказали в городской мэрии.

«В ходе осенней проверки были выявлены множественные дефекты и повреждения. Износ здания на сегодня составляет 88%. Выявлено незаконное устройство оконного проема. Это привело к тому, что нагрузка стала распределяться неравномерно», — передает Business Class со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Многоквартирный дом, построенный в 1957 году, признали аварийным еще три года назад. Тогда суд настоял на проведении проверки. Но проживающие в здании пермяки были не согласны с таким решением. Разбирательства затянулись еще на два года. Таким образом дом не попал в действующие программы по расселению. Сейчас в отношении объекта введен особый режим повышенной готовности.

До конца 2022 года должны быть расселены жители правого и левого крыльев здания. Жители центральной части дома пока останутся тут.

URA.RU писало ранее, что один из районных судов Перми поддержал жителей дома по ул. Советская, 1 и отменил решение администрации города о признании дома аварийным. Пермяки требовали признать незаконным и отменить заключение городской профильной комиссии.