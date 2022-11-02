Пермяки в суде отменили решение мэрии о сносе своего дома

Суд встал на сторону собственников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ленинский районный суд Перми поддержал жильцов дома по ул. Советская, 1 и отменил решения администрации Перми о признании дома аварийным. Об этом URA.RU сообщила адвокат Людмила Чегрина, которая в суде представляла интересы одного из собственников.

«Мы требовали признать незаконным и отменить заключение городской комиссии о выявлении оснований для признания дома аварийным, а также распоряжение начальника управления жилищных отношений о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Суд удовлетворил требования», — рассказала Людмила Чегрина.

В иске, по ее словам, собственники указывали на процедурные нарушения и на процент износа. Он не соответствовал тому, который был указан в документах мэрии. Мотивировочная часть решения пока не готова. Решение в силу еще не вступило.

Ранее URA.RU сообщало, что собственники дома по ул. Советская, 1 были возмущены заключением мэрии о признании своего жилья аварийным. Они готовились к капремонту, и уже была готова проектная документация. Такая же ситуация сложилась в доме на ул. Техническая, 12. Там собственники тоже свой дом аварийным не считают, и потому обратились в суд с требованием отменить решения мэрии.