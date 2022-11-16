Кадыров рассказал о смерти своего ребенка 16 ноября 2022 в 22:57 Размер текста - 17 + Кадыров сказал, что у него должно было быть 15 детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одна из дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова умерла вскоре после рождения. Об этом рассказал сам чеченский лидер в своем telegram-канале. «Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15», — написал Кадыров. Он уточнил, что его дочь-первенец умерла вскоре после рождения. Глава республики выразил благодарность своей супруге Медни Кадыровой за поддержку и совместную жизнь. Он также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину. за присуждение звания «Мать-героиня» его супруге, отметив, что «внимание к женщинам страны всегда отличало главу нашего государства». Ранее президент России Владимир Путин присвоил жене Кадырова Медни звание «Мать-героиня». Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Одна из дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова умерла вскоре после рождения. Об этом рассказал сам чеченский лидер в своем telegram-канале. «Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15», — написал Кадыров. Он уточнил, что его дочь-первенец умерла вскоре после рождения. Глава республики выразил благодарность своей супруге Медни Кадыровой за поддержку и совместную жизнь. Он также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину. за присуждение звания «Мать-героиня» его супруге, отметив, что «внимание к женщинам страны всегда отличало главу нашего государства». Ранее президент России Владимир Путин присвоил жене Кадырова Медни звание «Мать-героиня». Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям