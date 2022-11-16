Кадыров рассказал о смерти своего ребенка

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров сказал, что у него должно было быть 15 детей Фото:

Одна из дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова умерла вскоре после рождения. Об этом рассказал сам чеченский лидер в своем telegram-канале.

«Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15», — написал Кадыров. Он уточнил, что его дочь-первенец умерла вскоре после рождения. Глава республики выразил благодарность своей супруге Медни Кадыровой за поддержку и совместную жизнь. Он также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину. за присуждение звания «Мать-героиня» его супруге, отметив, что «внимание к женщинам страны всегда отличало главу нашего государства».

Ранее президент России Владимир Путин присвоил жене Кадырова Медни звание «Мать-героиня». Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Одна из дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова умерла вскоре после рождения. Об этом рассказал сам чеченский лидер в своем telegram-канале. «Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15», — написал Кадыров. Он уточнил, что его дочь-первенец умерла вскоре после рождения. Глава республики выразил благодарность своей супруге Медни Кадыровой за поддержку и совместную жизнь. Он также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину. за присуждение звания «Мать-героиня» его супруге, отметив, что «внимание к женщинам страны всегда отличало главу нашего государства». Ранее президент России Владимир Путин присвоил жене Кадырова Медни звание «Мать-героиня». Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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