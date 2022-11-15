15 ноября 2022

Мэр Кургана показала, как изменился мост в ЦПКиО. Фото

На мосту в курганском ЦПКиО установили подсветку и декоративные металлические тумбы
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, цпкио, толпа, день детей
ЦПКиО — одно из самых любимых мест отдыха жителей Кургана (архивное фото) Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова продемонстрировала, как сейчас выглядит отремонтированный мост в Центральном парке культуры и отдыха. Фотографии обновленного мостового сооружения она опубликовала в своем telegram-канале.

«В этом году мост отремонтировали, заменили изношенный асфальт и старый бордюрный камень. Пешеходные дорожки покрыли резиновой крошкой. Установили декоративные металлические тумбы, сделали декоративную подсветку», — написала Ситникова.

В регионе в этом году повсеместно проводится ремонт мостовых конструкций. Так в областной столице на Некрасовском мосту с 8 ноября возобновили движение автобусов, об этом URA.RU писало ранее. Полностью отремонтировать его планируют до конца года.

Мост был отремонтирован в 2022 году
Фото:
По словам отдыхающих, появление красочной подсветки стало приятным дополнением к ремонту
Фото:
Елена Ситникова опубликовала фото обновленного моста в мессенджере
Фото:

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Глава Кургана Елена Ситникова продемонстрировала, как сейчас выглядит отремонтированный мост в Центральном парке культуры и отдыха. Фотографии обновленного мостового сооружения она опубликовала в своем telegram-канале. «В этом году мост отремонтировали, заменили изношенный асфальт и старый бордюрный камень. Пешеходные дорожки покрыли резиновой крошкой. Установили декоративные металлические тумбы, сделали декоративную подсветку», — написала Ситникова. В регионе в этом году повсеместно проводится ремонт мостовых конструкций. Так в областной столице на Некрасовском мосту с 8 ноября возобновили движение автобусов, об этом URA.RU писало ранее. Полностью отремонтировать его планируют до конца года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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