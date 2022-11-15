Глава Кургана Елена Ситникова продемонстрировала, как сейчас выглядит отремонтированный мост в Центральном парке культуры и отдыха. Фотографии обновленного мостового сооружения она опубликовала в своем telegram-канале.
«В этом году мост отремонтировали, заменили изношенный асфальт и старый бордюрный камень. Пешеходные дорожки покрыли резиновой крошкой. Установили декоративные металлические тумбы, сделали декоративную подсветку», — написала Ситникова.
В регионе в этом году повсеместно проводится ремонт мостовых конструкций. Так в областной столице на Некрасовском мосту с 8 ноября возобновили движение автобусов, об этом URA.RU писало ранее. Полностью отремонтировать его планируют до конца года.
Мост был отремонтирован в 2022 году
Фото: telegram-канал Елены Ситниковой
По словам отдыхающих, появление красочной подсветки стало приятным дополнением к ремонту
Фото: telegram-канал Елены Ситниковой
Елена Ситникова опубликовала фото обновленного моста в мессенджере
Глава Кургана Елена Ситникова продемонстрировала, как сейчас выглядит отремонтированный мост в Центральном парке культуры и отдыха. Фотографии обновленного мостового сооружения она опубликовала в своем telegram-канале. «В этом году мост отремонтировали, заменили изношенный асфальт и старый бордюрный камень. Пешеходные дорожки покрыли резиновой крошкой. Установили декоративные металлические тумбы, сделали декоративную подсветку», — написала Ситникова. В регионе в этом году повсеместно проводится ремонт мостовых конструкций. Так в областной столице на Некрасовском мосту с 8 ноября возобновили движение автобусов, об этом URA.RU писало ранее. Полностью отремонтировать его планируют до конца года.