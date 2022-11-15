Кадыров жестко ответил на условия Зеленского и выдвинул свои

Условия президента Украины Владимира Зеленского являются смешными. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выдвинул к украинскому лидеру свои требования.
«Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Если бы (президент Украины Владимир) Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово „условия“, а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
Кадыров предложил свои условия для мирного договора. Первое — это признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими. Второе условие — суд над военными преступниками Украины. Он отметил, что такие требования гораздо реалистичнее, чем условия Зеленского. «А до тех пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах», — добавил он.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. Он включал в себя масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО и ПРО со стороны Запада, передает «Национальная служба новостей». Также Киев потребовал полноценный санкционный пакет против России. При этом Зеленский отказался от подписания новых Минских соглашений.
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Условия президента Украины Владимира Зеленского являются смешными. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выдвинул к украинскому лидеру свои требования. «Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Если бы (президент Украины Владимир) Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово „условия“, а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров предложил свои условия для мирного договора. Первое — это признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими. Второе условие — суд над военными преступниками Украины. Он отметил, что такие требования гораздо реалистичнее, чем условия Зеленского. «А до тех пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах», — добавил он. Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. Он включал в себя масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО и ПРО со стороны Запада, передает «Национальная служба новостей». Также Киев потребовал полноценный санкционный пакет против России. При этом Зеленский отказался от подписания новых Минских соглашений.