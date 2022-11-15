Кадыров жестко ответил на условия Зеленского и выдвинул свои

Кадыров посмеялся над условиями Зеленского по переговорам с Россией

15 ноября 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Условия Зеленского выглядят смешно, заявил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Условия президента Украины Владимира Зеленского являются смешными. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выдвинул к украинскому лидеру свои требования. «Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Если бы (президент Украины Владимир) Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово „условия“, а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров предложил свои условия для мирного договора. Первое — это признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими. Второе условие — суд над военными преступниками Украины. Он отметил, что такие требования гораздо реалистичнее, чем условия Зеленского. «А до тех пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах», — добавил он. Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. Он включал в себя масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО и ПРО со стороны Запада, передает «Национальная служба новостей». Также Киев потребовал полноценный санкционный пакет против России. При этом Зеленский отказался от подписания новых Минских соглашений.

Условия президента Украины Владимира Зеленского являются смешными. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выдвинул к украинскому лидеру свои требования. «Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Если бы (президент Украины Владимир) Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово „условия“, а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров предложил свои условия для мирного договора. Первое — это признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими. Второе условие — суд над военными преступниками Украины. Он отметил, что такие требования гораздо реалистичнее, чем условия Зеленского. «А до тех пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах», — добавил он. Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. Он включал в себя масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО и ПРО со стороны Запада, передает «Национальная служба новостей». Также Киев потребовал полноценный санкционный пакет против России. При этом Зеленский отказался от подписания новых Минских соглашений.