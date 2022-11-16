Пермский робот в крупнейшем ТЦ ОАЭ работает консультантом по туризму

Пермский робот проводит консультации для туристов (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Робот, созданный пермской компанией «Промобот», приступил к обязанностям консультанта по туризму в Dubai Mall (один из самый популярный торговых центр в ОАЭ). Он рассказывает о местных туристических объектах и приглашает принять участие в акциях, которые проводит руководство ТЦ, рассказали URA.RU прикамские робототехники.

«Привлечение внимания и коммуникация с посетителями — основные задачи таких роботов. Сотрудники крупнейшего ТЦ Дубая нашли отличное применение для него. Робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей», — пояснили в пресс-службе компании.

Сумма сделки составила 50 тысяч долларов. Из отличительных особенностей этой модели выделяют — внедрение новой лингвистической базы (арабский и английский языки), встроенную навигационную карту и заложенную в программу работу, связанную с основными направлениями деятельности торгового центра. Представители DubaiMall приняли активное участие в запуске.

URA.RU уже писало, что пермские разработчики создали бота-психолога, обладающего искусственным интеллектом. Он может оказать психологическую поддержку, помочь побороть тревогу и решить множество других проблем. Кроме того, пермского робота поселили в немецком парке динозавров. Он проводит экскурсии и консультирует посетителей. Также пермская компания «Промобот» ранее представила модель робота, который будет помогать врачам, лечащим пострадавших в СВО бойцов.