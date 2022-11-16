16 ноября 2022

Пермский робот в крупнейшем ТЦ ОАЭ работает консультантом по туризму

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание Соглашения о создании и поддержке Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот» Пермь, робот
Пермский робот проводит консультации для туристов (архивное фото) Фото:

Робот, созданный пермской компанией «Промобот», приступил к обязанностям консультанта по туризму в Dubai Mall (один из самый популярный торговых центр в ОАЭ). Он рассказывает о местных туристических объектах и приглашает принять участие в акциях, которые проводит руководство ТЦ, рассказали URA.RU прикамские робототехники.

«Привлечение внимания и коммуникация с посетителями — основные задачи таких роботов. Сотрудники крупнейшего ТЦ Дубая нашли отличное применение для него. Робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей», — пояснили в пресс-службе компании.

Сумма сделки составила 50 тысяч долларов. Из отличительных особенностей этой модели выделяют — внедрение новой лингвистической базы (арабский и английский языки), встроенную навигационную карту и заложенную в программу работу, связанную с основными направлениями деятельности торгового центра. Представители DubaiMall приняли активное участие в запуске.

URA.RU уже писало, что пермские разработчики создали бота-психолога, обладающего искусственным интеллектом. Он может оказать психологическую поддержку, помочь побороть тревогу и решить множество других проблем. Кроме того, пермского робота поселили в немецком парке динозавров. Он проводит экскурсии и консультирует посетителей. Также пермская компания «Промобот» ранее представила модель робота, который будет помогать врачам, лечащим пострадавших в СВО бойцов.

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Робот, созданный пермской компанией «Промобот», приступил к обязанностям консультанта по туризму в Dubai Mall (один из самый популярный торговых центр в ОАЭ). Он рассказывает о местных туристических объектах и приглашает принять участие в акциях, которые проводит руководство ТЦ, рассказали URA.RU прикамские робототехники. «Привлечение внимания и коммуникация с посетителями — основные задачи таких роботов. Сотрудники крупнейшего ТЦ Дубая нашли отличное применение для него. Робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей», — пояснили в пресс-службе компании. Сумма сделки составила 50 тысяч долларов. Из отличительных особенностей этой модели выделяют — внедрение новой лингвистической базы (арабский и английский языки), встроенную навигационную карту и заложенную в программу работу, связанную с основными направлениями деятельности торгового центра. Представители DubaiMall приняли активное участие в запуске. URA.RU уже писало, что пермские разработчики создали бота-психолога, обладающего искусственным интеллектом. Он может оказать психологическую поддержку, помочь побороть тревогу и решить множество других проблем. Кроме того, пермского робота поселили в немецком парке динозавров. Он проводит экскурсии и консультирует посетителей. Также пермская компания «Промобот» ранее представила модель робота, который будет помогать врачам, лечащим пострадавших в СВО бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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