15 августа 2022

Пермский робот будет лечить бывших участников СВО

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Подписание Соглашения о создании и поддержке Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот» Пермь, робот
Пермская компания создала робота-врача для лечения участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермская компания «Промобот» представила робота, который будет помогать врачам, лечащим пострадавших в СВО бойцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Робот способен измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объем легких, температуру), а также проводить скрининговый опрос пациента, чем значительно упростит труд „живого“ врача. Первый образец робота-врача уже представлен на выставке „Армия России“ в Московской области», — пояснили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в ходе подготовки роботов, помимо измерения показателей здоровья в них загрузят информацию о деятельности медорганизаций. Это позволит роботам оказывать еще и консультационные услуги пациентов.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. По его словам, это было необходимо, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР и денацифицировать и демилитаризировать Украину.

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Пермская компания «Промобот» представила робота, который будет помогать врачам, лечащим пострадавших в СВО бойцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Робот способен измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объем легких, температуру), а также проводить скрининговый опрос пациента, чем значительно упростит труд „живого“ врача. Первый образец робота-врача уже представлен на выставке „Армия России“ в Московской области», — пояснили в пресс-службе компании. Отмечается, что в ходе подготовки роботов, помимо измерения показателей здоровья в них загрузят информацию о деятельности медорганизаций. Это позволит роботам оказывать еще и консультационные услуги пациентов. Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. По его словам, это было необходимо, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР и денацифицировать и демилитаризировать Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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