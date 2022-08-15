Пермский робот будет лечить бывших участников СВО

16 августа 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Пермская компания создала робота-врача для лечения участников СВО Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермская компания «Промобот» представила робота, который будет помогать врачам, лечащим пострадавших в СВО бойцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Робот способен измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объем легких, температуру), а также проводить скрининговый опрос пациента, чем значительно упростит труд „живого“ врача. Первый образец робота-врача уже представлен на выставке „Армия России“ в Московской области», — пояснили в пресс-службе компании. Отмечается, что в ходе подготовки роботов, помимо измерения показателей здоровья в них загрузят информацию о деятельности медорганизаций. Это позволит роботам оказывать еще и консультационные услуги пациентов. Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. По его словам, это было необходимо, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР и денацифицировать и демилитаризировать Украину.

Пермская компания «Промобот» представила робота, который будет помогать врачам, лечащим пострадавших в СВО бойцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Робот способен измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объем легких, температуру), а также проводить скрининговый опрос пациента, чем значительно упростит труд „живого“ врача. Первый образец робота-врача уже представлен на выставке „Армия России“ в Московской области», — пояснили в пресс-службе компании. Отмечается, что в ходе подготовки роботов, помимо измерения показателей здоровья в них загрузят информацию о деятельности медорганизаций. Это позволит роботам оказывать еще и консультационные услуги пациентов. Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. По его словам, это было необходимо, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР и денацифицировать и демилитаризировать Украину.