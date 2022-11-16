Объявленный в украинский розыск Кадыров предложил «подъехать» на встречу с СБУ

17 ноября 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Кадыров высмеял обвинение СБУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров, объявленный в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), предложил встречу представителям киевской спецслужбы. Свой ответ политик опубликовал в Telegram. «СБУ никак не может меня найти. Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного, а тупая служба безопасности Украины уже в который раз объявляет меня в розыск», — написал он. Кадыров отметил, что даже если он «подъедет» на встречу с СБУ, у украинских силовиков не хватит мужества его арестовать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, объявленный в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), предложил встречу представителям киевской спецслужбы. Свой ответ политик опубликовал в Telegram. «СБУ никак не может меня найти. Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного, а тупая служба безопасности Украины уже в который раз объявляет меня в розыск», — написал он. Кадыров отметил, что даже если он «подъедет» на встречу с СБУ, у украинских силовиков не хватит мужества его арестовать.