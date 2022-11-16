16 ноября 2022

Объявленный в украинский розыск Кадыров предложил «подъехать» на встречу с СБУ

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров высмеял обвинение СБУ Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров, объявленный в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), предложил встречу представителям киевской спецслужбы. Свой ответ политик опубликовал в Telegram.

«СБУ никак не может меня найти. Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного, а тупая служба безопасности Украины уже в который раз объявляет меня в розыск», — написал он. Кадыров отметил, что даже если он «подъедет» на встречу с СБУ, у украинских силовиков не хватит мужества его арестовать.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, объявленный в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), предложил встречу представителям киевской спецслужбы. Свой ответ политик опубликовал в Telegram. «СБУ никак не может меня найти. Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного, а тупая служба безопасности Украины уже в который раз объявляет меня в розыск», — написал он. Кадыров отметил, что даже если он «подъедет» на встречу с СБУ, у украинских силовиков не хватит мужества его арестовать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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