16 ноября 2022

Появилось видео ДТП со свердловчанином, который сбил пешехода и уехал

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
После инцидента пешеход самостоятельно обратился в больницу Фото:

В Березовском (13 километров от Екатеринбурга — прим. ред.) водитель внедорожника сбил пешехода и покинул место ДТП. Об этом сообщил пострадавший в соцсети.

«Водитель остановился, спросил все ли хорошо и уехал. На вид ему было 45-50 лет», — рассказал пострадавший в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО». ДТП произошло 16 ноября примерно в 6 утра возле дома на улице Орджоникидзе,19.

После инцидента 53-летний свердловчанин самостоятельно обратился в больницу. «Госавтоинспекция Березовского проводит розыск очевидцев. Если вы были свидетелем аварии обратитесь по номеру +7 (343) 694 39-67», — сообщают в пресс-службе ГИБДД по Березовскому.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге Mitsubishi рикошетом сбила двух пешеходов. Иномарка при повороте не пропустила встречный автомобиль и от столкновения вылетела в людей.

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В Березовском (13 километров от Екатеринбурга — прим. ред.) водитель внедорожника сбил пешехода и покинул место ДТП. Об этом сообщил пострадавший в соцсети. «Водитель остановился, спросил все ли хорошо и уехал. На вид ему было 45-50 лет», — рассказал пострадавший в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО». ДТП произошло 16 ноября примерно в 6 утра возле дома на улице Орджоникидзе,19. После инцидента 53-летний свердловчанин самостоятельно обратился в больницу. «Госавтоинспекция Березовского проводит розыск очевидцев. Если вы были свидетелем аварии обратитесь по номеру +7 (343) 694 39-67», — сообщают в пресс-службе ГИБДД по Березовскому. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге Mitsubishi рикошетом сбила двух пешеходов. Иномарка при повороте не пропустила встречный автомобиль и от столкновения вылетела в людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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