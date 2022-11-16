Появилось видео ДТП со свердловчанином, который сбил пешехода и уехал

После инцидента пешеход самостоятельно обратился в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Березовском (13 километров от Екатеринбурга — прим. ред.) водитель внедорожника сбил пешехода и покинул место ДТП. Об этом сообщил пострадавший в соцсети.

«Водитель остановился, спросил все ли хорошо и уехал. На вид ему было 45-50 лет», — рассказал пострадавший в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО». ДТП произошло 16 ноября примерно в 6 утра возле дома на улице Орджоникидзе,19.

После инцидента 53-летний свердловчанин самостоятельно обратился в больницу. «Госавтоинспекция Березовского проводит розыск очевидцев. Если вы были свидетелем аварии обратитесь по номеру +7 (343) 694 39-67», — сообщают в пресс-службе ГИБДД по Березовскому.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге Mitsubishi рикошетом сбила двух пешеходов. Иномарка при повороте не пропустила встречный автомобиль и от столкновения вылетела в людей.