15 ноября 2022

В Екатеринбурге иномарка рикошетом сбила двух девушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидающие зеленый свет пешеходы попали в ДТП из-за рикошета Фото:

В Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi рикошетом сбил двух девушек. Авария произошла в Пионерском районе.

«По предварительной информации автомобиль не пропустил на повороте встречную Mitsubishi, после чего ее отбросило на пешеходов, ожидающих зеленый сигнал светофора. Авария случилась в Пионерском районе, на перекрестке улиц Уральская и Советская», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших увезли в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге случилось жесткое ДТП с пострадавшими. В обеих машинах пассажиры отсутствовали.

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В Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi рикошетом сбил двух девушек. Авария произошла в Пионерском районе. «По предварительной информации автомобиль не пропустил на повороте встречную Mitsubishi, после чего ее отбросило на пешеходов, ожидающих зеленый сигнал светофора. Авария случилась в Пионерском районе, на перекрестке улиц Уральская и Советская», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших увезли в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге случилось жесткое ДТП с пострадавшими. В обеих машинах пассажиры отсутствовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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