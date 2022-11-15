В Екатеринбурге иномарка рикошетом сбила двух девушек

Ожидающие зеленый свет пешеходы попали в ДТП из-за рикошета
В Екатеринбурге автомобиль марки Mitsubishi рикошетом сбил двух девушек. Авария произошла в Пионерском районе.
«По предварительной информации автомобиль не пропустил на повороте встречную Mitsubishi, после чего ее отбросило на пешеходов, ожидающих зеленый сигнал светофора. Авария случилась в Пионерском районе, на перекрестке улиц Уральская и Советская», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших увезли в больницу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге случилось жесткое ДТП с пострадавшими. В обеих машинах пассажиры отсутствовали.
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